Российский тренер обиделся, что иностранцы перестали с ним здороваться из-за допинга

Керлингисты из разных стран мира не скрывали своего негативного отношения к российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане, особенно после известия о положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого, пожаловался тренер российской женской команды Сергей Беланов.

Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой на Играх в Пхенчхане завоевал "бронзу" в дабл-миксте, однако допинг-проба спортсмена, взятая во время Олимпиады, дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за нарушения антидопинговых правил аннулировал результат россиян. По решению МОК, российские спортсмены на Играх выступали в нейтральном статусе.

"Это все (ситуация с нейтральным статусом) было неприятно, как и ситуация с Сашей Крушельницким. И я скажу, что иностранные спортсмены по-разному себя вели. Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру, раньше здоровались, а сейчас перестали. Были и такие спортсмены, в основном из англосаксонских стран. Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают", – сказал Беланов.

Напомним, что ранее из-за массового употребления допинга сборную России отстранили от Олимпиады-2018, допустив до Игр в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом. Именно таким "чистым" и считался Крушельницкий.

Ранее мы писали, что красотка Брызгалова отказалась бросить мужа после истории с допингом на Олимпиаде. Спортсменка заявила, что не собирается выступать с другим партнером по керлингу.