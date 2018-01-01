Спортивный суд аннулировал результаты на Олимпиаде-2018 россиянки, попавшейся на допинге

Спортсменка дисквалифицирована и уже покинула олимпийскую деревню в Пхенчхане

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, сдавшую положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на сайте суда.

Ранее стало известно, что допинг-проба 30-летней Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин.

Разбирательства по данному делу продолжатся после Олимпиады. Сергеева согласилась с временной дисквалификацией и зарезервировала свое "право добиваться отмены или сокращения срока отстранения".

Также сообщается, что Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B и уже покинула олимпийскую деревню в Пхенчхане.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018. Данный результат аннулирован решением CAS.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест.

В обеих пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. CAS в четверг аннулировал результаты российского дуэта. Норвежцы получат отобранную у россиян медаль Олимпиады до церемонии закрытия.