Тренер Александра Абраменко: "Сначала я напрягся. А потом смотрю: они нам машут"

Старший тренер сборной Украины по фристайлу на Олимпиаде-2018 Энвер Аблаев, где его подопечный Александр Абраменко завоевал золотую медаль, по возвращении в Украину поделился своими эмоциями и призвал чиновников поддерживать спорт.

– Как прошел перелет? Видели, у вас было интересное сопровождение – самолеты-истребители.

– Не сильно тяжело, но уже очень хотелось попасть домой (улыбается). А сопровождение – это вообще! Сначала я такой – оп! – напрягся. Думаю: что случилось?! (Смеется.) А потом смотрю: они нам машут. Тогда мы догадались, что это так встречают олимпийцев в Нидерландах. Мы ехали через Амстердам – со сборной Нидерландов. Им тоже устроили очень теплый прием. Их встречали пожарные машины… Было действительно супер.

– Не могли не отметить, с каким восторгом на Олимпиаде вы наблюдали за другими видами спорта, когда уже появилась возможность расслабиться. Что смотрели вживую впервые, что больше всего впечатлило?

– Впервые побывал на биатлоне. Смотрели смешанную эстафету. Гонка была просто изумительная! Я прям проникся всем этим биатлоном. Также первый раз был на фигурном катании – на танцах на льду. Вы знаете, я понял, что это прекрасный вид спорта, что его стоит смотреть, на него стоит ходить. Он передает чувства танца… Это было что-то невероятное!

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– Кстати, в фигурном катании, как и во фристайле, на видеоповторе часто показывают реакцию наставника на выступление своих подопечных. Так что у вас есть конкуренция на звание самого экспрессивного тренера!

– Наверное (смеется). Думаю, эти эмоции у всех тренеров есть. Просто кто-то старается это сдерживать. Я этого не понимаю. Я не хочу сдерживаться! Эмоции – это прекрасно (смеется). Зачем? Они должны выплескиваться, люди должны это знать и видеть. Так что думаю, это правильно.

– Вас уже начали узнавать не только украинцы, появились иностранные фанаты?

– Когда мы садились в самолет в Сеуле, подошел капитан судна и поздравил Сашу и меня с победой. Сказал, что он видел и что это было невероятно захватывающе. Говорит: "Сегодня я буду вашим пилотом". А я: "Только, пожалуйста, без фанатизма!" (Смеется.) А на другом самолете перед тем, как ознакомить нас с техникой безопасности, все поздравили сборную Украины с тем, что мы летим домой, с нашей победой. Это было здорово. Весь самолет аплодировал.

Уже узнают, в друзья добавляются. Конечно, это приятно, здорово. Но на этом все не заканчивается: ни спорт, ни результаты. Нужно сейчас уже думать о будущем. Надеюсь, этот результат поставит все точки над "і" и уже не будет каких-то склок. В спорте нет правых и левых: ты либо хочешь трудиться, либо, если не хочешь, отойди в сторону и не мешай.

– Какие изменения вы бы хотели увидеть за эти четыре года до следующей Олимпиады?

– Чтобы изменилось отношение к спорту наших руководителей и политиков. Имею в виду вообще всех, даже президента. Чтобы они повернулись лицом к спорту. Без сильного спорта в стране мы теряем сильных людей, которые уезжают потом в другие страны и прославляют уже их. Я считаю, это кощунство по отношению к нашей стране. Я понимаю, это тяжело, у нас сейчас самые трудные времена в Украине, но все равно нужно потихоньку-потихоньку двигаться. Изменения происходят не так быстро, как нам бы хотелось (улыбается), но они идут, не могу сказать, что вообще ничего не делается. Но хотелось бы, чтобы эта машина, которая набирает обороты, не останавливалась, а продолжала увеличивать скорость.