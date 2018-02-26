В организме российского спортсмена обнаружили рекордную концентрацию допинга

В мотивировочной части допингового дела российского керлингиста Александра Крушельницкого отмечается, что в тесте спортсмена от 12 февраля было обнаружено 8069 нг/мл запрещенного вещества. На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации до 5721 нг/мл.

Это рекордная концентрация мельдония, запрещенного с 1 января 2016 года. Максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна, составляло 1428 нг/мл.

Например, у российской теннисистки Марии Шараповой, которая также отбыла дисквалификацию за мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова - 0,7 нг/мл.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест.

А затем стало известно, что допинг-проба 30-летней Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.