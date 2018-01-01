Японки завоевали "бронзу" в керлинге на Олимпиаде

Японские керлингистки победили команду Великобритании в матче за бронзу Игр в Пхенчхане

Женская сборная Японии по керлингу нанесла поражение команде Великобритании в матче за "бронзу" Олимпийских игр-2018.

Встреча состоялась в субботу в Канныне и завершилась со счетом 5:3 в пользу японок.

Таким образом, бронзовыми призерами в составе сборной Японии стали Сацуки Фуджисава (скип), Чинами Есида, Юми Судзуки, Юрика Есида и Мари Мотохаси.

В финале олимпийского турнира по керлингу у женщин сыграют сборные Швеции и Южной Кореи. Этот матч пройдет в воскресенье рано утром по киевскому времени, начало – в 02:05.

Ранее сегодня Канада завоевала "бронзу" олимпийского хоккейного турнира, в поединке за третье место обыграв сборную Чехии со счетом 6:4. В финале в воскресенье сыграют команды Германии и ОАР.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.