Расписание предпоследнего дня Олимпиады-2018: еще восемь финалов и матч за "бронзу" в хоккее
Украину в субботу представят два спортсмена
В субботу, 24 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград.
В этот день состоятся финалы в сноуборде (биг-эйр мужчины, параллельный гигантский слалом, мужчины и женщины), горнолыжном спорте (командное первенство), лыжных гонках (масс-старт, мужчины), керлинге (мужчины), конькобежном спорте (масс-старт, мужчины и женщины), а также состоятся матчи за "бронзу" в мужском хоккее Канада – Чехия и женском керлинге Япония – Великобритания.
Украину в этот день представят только два спортсмена – Алексей Красовский примет участие в масс-старте в лыжных гонках, а Аннамари Данча стартует в квалификации параллельного гигантского слалома в сноуборде.
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Расписание Олимпиады на субботу, 24 февраля:
БОБСЛЕЙ
02:30 Мужчины, четверки, 1-й и 2-й заезды. Квалификация
СНОУБОРД
02:00 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
02:54 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Плей-офф
03:00 Мужчины. Биг-эйр. Финал
06:30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
07:00 Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
07:18 Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
05:00 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал
05:00 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
Украина: Аннамари Данча
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
04:00 Командное первенство. 1/8 финала
04:45 Командное первенство. 1/4 финала
05:10 Командное первенство. 1/2 финала
05:28 Командное первенство. Финал
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
07:00 Мужчины 50 км, масс-старт, классический стиль. Финал
Украина: Алексей Красовский
КЕРЛИНГ
08:35 Мужчины. Швеция США. Финал
13:05 Женщины, Япония – Великобритания. Матч за 3-е место
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
13:00 Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
13:45 Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
14:30 Женщины. Масс-старт. Финал
15:00 Мужчины. Масс-старт. Финал
ХОККЕЙ
14:05 Мужчины. Канада – Чехия. Матч за 3-е место
Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.
Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.
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