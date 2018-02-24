Расписание предпоследнего дня Олимпиады-2018: еще восемь финалов и матч за "бронзу" в хоккее

В субботу, 24 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград.

В этот день состоятся финалы в сноуборде (биг-эйр мужчины, параллельный гигантский слалом, мужчины и женщины), горнолыжном спорте (командное первенство), лыжных гонках (масс-старт, мужчины), керлинге (мужчины), конькобежном спорте (масс-старт, мужчины и женщины), а также состоятся матчи за "бронзу" в мужском хоккее Канада – Чехия и женском керлинге Япония – Великобритания.

Украину в этот день представят только два спортсмена – Алексей Красовский примет участие в масс-старте в лыжных гонках, а Аннамари Данча стартует в квалификации параллельного гигантского слалома в сноуборде.

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Расписание Олимпиады на субботу, 24 февраля:

БОБСЛЕЙ

02:30 Мужчины, четверки, 1-й и 2-й заезды. Квалификация

СНОУБОРД

02:00 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

02:54 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Плей-офф

03:00 Мужчины. Биг-эйр. Финал

06:30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

07:00 Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

07:18 Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

05:00 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

05:00 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал

Украина: Аннамари Данча

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

04:00 Командное первенство. 1/8 финала

04:45 Командное первенство. 1/4 финала

05:10 Командное первенство. 1/2 финала

05:28 Командное первенство. Финал

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

07:00 Мужчины 50 км, масс-старт, классический стиль. Финал

Украина: Алексей Красовский

КЕРЛИНГ

08:35 Мужчины. Швеция США. Финал

13:05 Женщины, Япония – Великобритания. Матч за 3-е место

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

13:00 Женщины. Масс-старт. 1/2 финала

13:45 Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала

14:30 Женщины. Масс-старт. Финал

15:00 Мужчины. Масс-старт. Финал

ХОККЕЙ

14:05 Мужчины. Канада – Чехия. Матч за 3-е место

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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