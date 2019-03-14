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10-летняя девочка борется за попадание на Олимпиаду-2020

Сегодня, 20:20

Британская скейтбордистка Скай Браун участвует в отборе на Игры в Токио

Скай с партнерами по команде
Скай с партнерами по команде. Фото: Twitter
10-летняя девочка борется за попадание на Олимпиаду-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a9a/eeb/5c8a9aeeb387c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a9a/eeb/5c8a9aeeb387c.jpg Другие Британская скейтбордистка Скай Браун участвует в отборе на Игры в Токио

Британка Скай Браун в 10 лет попала в состав команды Skateboard GB, которая примет участие в отборочном турнире на Олимпиаду-2020 в Токио. Она может стать самой молодой спортсменкой в истории Олимпийских игр. 5 августа 2020 года, в день старта скейтбординга в Токио, ей будет 12 лет.

Скай Браун может побить рекорд пловчихи Маржери Хинтон, которой во время Олимпиады-1928 в Амстераме было 13 лет. Браун необходимо оказаться одной из 20 лучших спортсменов в мире в своей дисциплине к 31 мая 2020 года.

"Надеюсь, смогу поехать в Токио. Я хочу показать каждой девочке, что можно добиться многого", – призналась слова Браун.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

Олимпийские чемпионы на играх 2020 в Токио получат необычные медали:

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Тег Олимпийские игры, Олимпиада-2020, скейтбординг

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СЭ

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