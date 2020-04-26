"100 %, что до лета будем сидеть": звездная легкоатлетка Марина Бех о карантине во время коронавируса

Во время карантина из-за пандемии коронавируса многие спортсмены гораздо активнее ведут себя в соцсетях. Влюбленная пара звездных украинских атлетов – прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук – провели прямой эфир в Instagram, где поделились своими мыслями о нынешней ситуации. Недавно мы писали, что Марина Бех-Романчук на карантине продолжает искать свой образ.

В частности супруги рассказали, что после возвращения со сборов из-за рубежа две недели провели на карантине:

"Просто хотелось бы, чтобы люди были ответственными. Когда мы только вернулись из-за границы, у нас это все только начиналась. Мы две недели отсидели на самоизоляции, придерживались всех правил, чтобы никоим образом не подставить людей, которые вообще ни в чем не виноваты. Из-за того, что кто-то просто не ведет себя ответственно, может кому-то создать какие-то проблемы. Хочется, чтобы люди думали не только о себе, но и об окружающих. Очень хочется надеяться, что это все закончится как можно скорее, что наши люди будут немного умнее, будут придерживаться правил карантина. Потому что был спад, а после Пасхи вновь по 500 людей в день... Даем сто процентов, что на карантине мы до лета будем сидеть".

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Смотрите, как Марина и Михаил качают пресс с поцелуями

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук – пресс с поцелуями Видео: Instagram.com

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