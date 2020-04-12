Сексуальная Бех, уставшая Свитолина, Пасха от Костюк, стихи СаШо: обзор соцсетей украинских спортсменов

Пока что нет ясности, когда же спортивные мероприятия вновь вернутся в нашу жизнь. Поэтому спортсменам остается только проявлять себя в социальных сетях. К слову, читайте субботний обзор соцсетей звезд украинского спорта: Кличко пристыдили, а Милевский удивил своей бутылкой. Посмотрим, чем же новым порадовали спортсмены за последние сутки.

Самый свежий пост опубликовала юная звезда нашего тенниса Марта Костюк. Сегодня 17-летняя киевлянка поздравила всех с католической Паской, опубликовав свое фото с символами праздника и написав на украинском и английском: "Христос Воскрес! Пусть Господь благославит вас".

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Настроение многих атлетов вчера около полуночи отразила одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина. В последние дни они несколько раз показывала, как занимается сама и предлагала целые комплексы упражнений поклонникам. А теперь вот: "Устала самосовершенствоваться..." Причем фотку одесситка сделала черно-белой.

А вот игрок сборной Украины по баскетболу 3х3 Евгения Спитковская не унывает. Она также на днях показывала фанатам упражнения, а теперь поддержала новый челлендж, когда платья делают... из подушки.

Сексуальная легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает на карантине искать свой образ. На этот раз призерка чемпионата мира по прыжкам в длину порадовала фанатам фото в нижнем белье и написала на английском: "Сейчас время жить в твоем собственном маленьком мире".

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Привлекательная украинская каратистка Анжелика Терлюга показала любителям спорта свои упражнения. Причем одесситка представляла их на английском.

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Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский поделился фото романтического семейного ужина с вином, добавив к нему стихотворение!

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Читайте, как Свитолина на карантине танцевала под зажигательную музыку еще пару дней назад, а также другие новости из соцсетей.

Смотрите, как наши спортсмены занимаются дома на карантине

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