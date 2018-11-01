12-летняя украинка стала чемпионкой мира по каратэ
Дарья Лымарь выиграла соревнования в Португалии в категории юниоры
12-летняя украинка Дарья Лымарь стала чемпионкой мира по каратэ. Международные соревнования FSKA Karate International Championship состоялись в Португалии. В них приняли участие 15 стран и около 700 спортсменов. Наша национальная сборная выступила достойно, завоевав 78 различных медалей среди взрослых, молодежи и детей (32 "золота", 22 "серебра" и 24 "бронзы").
В итоговом зачете украинская сборная пропустила вперед лишь хозяев турнира португальцев. Дарья Лымарь победила в категории соревнований среди юниоров. А в прошлом году Дарья стала двукратной чемпионкой Европы.
Напомним, что в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета каратэ был включен в программу Игр ХХХИ Олимпиады 2020 году в Токио.
Ранее в мае Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпионку Европы по каратэ Анжелику Терлюгу лучшей спортсменкой месяца в Украине.
В конце прошлого года лучший каратист Украины Станислав Горуна сравнил свои встречи Нового года с киношными.
Ранее мы рассказывали про каратэ в Украине: правда и мифы, кирпичи и пояса, плюс рейтинг кинобойцов.
Вы сейчас просматриваете новость "12-летняя украинка стала чемпионкой мира по каратэ". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"