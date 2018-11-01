12-летняя украинка стала чемпионкой мира по каратэ

Дарья Лымарь выиграла соревнования в Португалии в категории юниоры

12-летняя украинка Дарья Лымарь стала чемпионкой мира по каратэ. Международные соревнования FSKA Karate International Championship состоялись в Португалии. В них приняли участие 15 стран и около 700 спортсменов. Наша национальная сборная выступила достойно, завоевав 78 различных медалей среди взрослых, молодежи и детей (32 "золота", 22 "серебра" и 24 "бронзы").

В итоговом зачете украинская сборная пропустила вперед лишь хозяев турнира португальцев. Дарья Лымарь победила в категории соревнований среди юниоров. А в прошлом году Дарья стала двукратной чемпионкой Европы.

Напомним, что в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета каратэ был включен в программу Игр ХХХИ Олимпиады 2020 году в Токио.

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