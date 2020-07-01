145-килограммовый рестлер стал жертвой изнасилования, после чего бросил пить

Спортсмен познакомился с девушкой в баре и пожалел об этом на следующее утро

145-килограммовый американский рестлер лиги WWE Кит Ли признался, что стал жертвой сексуального насилия. Инцидент произошел в одном из баров Далласа в 2016 или 2017 году. Спортсмен заявил, что над ним надругалась неизвестная девушка, с которой он познакомился в тот же вечер. Подробнее о не самом приятном воспоминании Кит поделился на своей странице в Twitter.

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По словам Кита Ли, девушка подсела за его столик и предложила выпить. После этого она пригласила спортсмена уединиться в номере, но тот отказался. Затем девушка купила ему выпить. После этого Кит мало что помнит.

"Помню, как проснулся голым в гостиничном номере, растерянным и в панике. Я даже не помню, был ли это мой номер", – вспоминал боец.

По словам Ли, этот инцидент заставил его завязать с алкоголем. Также он добавил, что случай с ним подтверждает, что жертвой может стать любой человек. К слову, в 2018 году Кит Ли заключил контракт с WWE, а спустя год получил награду "Прорыв года".

Ранее мы писали, что рестлер эпично снес трех соперников, спрыгнув на ринг со второго этажа торгового центра. После такого падения публика пришла в дикий восторг.

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