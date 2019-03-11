"А я сяду в кабриолет": Олег Верняев попонтовался, проехав с ветерком по столице
Знаменитого украинского гимнаста пожурили за то, что он надышался выхлопами в столице
Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев не отказывает себе в развлечениях, восстанавливаясь после операции. Напомним, украинский гимнаст умудрился порвать связку голеностопа, выходя из автобуса. Накануне Верняев, отрастивший приличную бороду, прокатился по Киеву на кабриолете в качестве пассажира. И полюбопытствовал у своих подписчиков в Instagram: "А я сяду в кабриолет... Как думаете кабриолет – это тачка для понтов или для удовольствия под открытым небом?".
Комментарии Олегу посыпались разные: "Одно другому не мешает", "Если летом, то для удобства. Зимой – понты", "Какое удовольствие может быть, когда потом твоя голова похожа на веник?", "Кабриолет – для юга и природы, а дышать плотными выхлопами в промозглом Киеве"...
Наконец, олимпийскому чемпиону Рио посоветовали: "Смотрите, чтобы окурок не бросили в авто. Очень часто бывает".
Как сообщалось ранее, Олег Верняев попал в число трех претендентов на звание лучшего спортсмена Украины 2018 года. Однако получить приз ему вряд ли удастся. Награда почти наверняка достанется фристайлисту Александру Абраменко.
Также ранее Олег Верняев заявлял: "В танцы точно не пойду: не хочу позориться".
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