От Свитолиной до Абраменко: названы претенденты на "Спортивный Оскар-2018"

У мужчин прочат победу фристайлисту Абраменко, у женщин – дзюдоистке Белодед

Александр Абраменко. Фото: Getty Images

От Свитолиной до Абраменко: названы претенденты на "Спортивный Оскар-2018" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f8/217/5c78f82177da9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f8/217/5c78f82177da9.png 2019-03-05T16:50:21+02:00 Другие У мужчин прочат победу фристайлисту Абраменко, у женщин - дзюдоистке Белодед

Сегодня объявлены тройки претендентов на "Спортивный Оскар-2018" в Украине. Как сообщает НОК, их определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. В кулуарах при этом прочат победу Александру Абраменко в категории Спортсмен года, и Дарье Белодед – в споре за титул лучшей спортсменки страны 2018-го.

ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Лучший спортсмен года

Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в фристайле

– чемпион зимних Олимпийских игр в фристайле Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе

– серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Олег Верняев - серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике

Лучшая спортсменка года

Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо

– чемпионка мира по дзюдо Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда

– чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Элина Свитолина – победительница турниров в Брисбене, Дубае и Риме, а также Итогового турнира WTA

Лучший тренер года

Энвер Аблаев - главный тренер сборной Украины по фристайлу

- главный тренер сборной Украины по фристайлу Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - тренеры Дарьи Белодед

- тренеры Дарьи Белодед Игорь Черединов - личный тренер Елены Костевич

Сенсация года

Марьян Закальницкий - чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе

- чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе Роман Свичкарь - бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге

- бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге Алла Черкасова - чемпионка мира по борьбе

Лучшая команда года

Мужская четверка парная по академической гребле: Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира

Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира Дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук - бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда

- бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда Женская сборная по баскетболу 3Х3: Анна Ольховик, Кристика Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова - бронзовые призеры чемпионата Европы.

Церемония награждения "Спортивный Оскар-2018" состоится 30 марта в Киеве. Напомним, прошлогодними победителями в номинациях Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка стали боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан. Интересно, что года назад фаворит нынешней премии Абраменко удивился, что его пригласили на спортивный "Оскар".

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