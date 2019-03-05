От Свитолиной до Абраменко: названы претенденты на "Спортивный Оскар-2018"
У мужчин прочат победу фристайлисту Абраменко, у женщин – дзюдоистке Белодед
Сегодня объявлены тройки претендентов на "Спортивный Оскар-2018" в Украине. Как сообщает НОК, их определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. В кулуарах при этом прочат победу Александру Абраменко в категории Спортсмен года, и Дарье Белодед – в споре за титул лучшей спортсменки страны 2018-го.
ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ
Лучший спортсмен года
- Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в фристайле
- Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе
- Олег Верняев - серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике
Лучшая спортсменка года
- Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо
- Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда
- Элина Свитолина – победительница турниров в Брисбене, Дубае и Риме, а также Итогового турнира WTA
Лучший тренер года
- Энвер Аблаев - главный тренер сборной Украины по фристайлу
- Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - тренеры Дарьи Белодед
- Игорь Черединов - личный тренер Елены Костевич
Сенсация года
- Марьян Закальницкий - чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе
- Роман Свичкарь - бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге
- Алла Черкасова - чемпионка мира по борьбе
Лучшая команда года
- Мужская четверка парная по академической гребле: Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира
- Дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук - бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда
- Женская сборная по баскетболу 3Х3: Анна Ольховик, Кристика Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова - бронзовые призеры чемпионата Европы.
Церемония награждения "Спортивный Оскар-2018" состоится 30 марта в Киеве. Напомним, прошлогодними победителями в номинациях Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка стали боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан. Интересно, что года назад фаворит нынешней премии Абраменко удивился, что его пригласили на спортивный "Оскар".
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