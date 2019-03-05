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От Свитолиной до Абраменко: названы претенденты на "Спортивный Оскар-2018"

Сегодня, 16:50

У мужчин прочат победу фристайлисту Абраменко, у женщин – дзюдоистке Белодед

Александр Абраменко
Александр Абраменко. Фото: Getty Images
От Свитолиной до Абраменко: названы претенденты на "Спортивный Оскар-2018" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f8/217/5c78f82177da9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f8/217/5c78f82177da9.png Другие У мужчин прочат победу фристайлисту Абраменко, у женщин - дзюдоистке Белодед

Сегодня объявлены тройки претендентов на "Спортивный Оскар-2018" в Украине. Как сообщает НОК, их определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования. В кулуарах при этом прочат победу Александру Абраменко в категории Спортсмен года, и Дарье Белодед – в споре за титул лучшей спортсменки страны 2018-го.

ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Лучший спортсмен года

  • Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в фристайле
  • Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе
  • Олег Верняев - серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике

Лучшая спортсменка года

  • Дарья Белодед – чемпионка мира по дзюдо
  • Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда
  • Элина Свитолина – победительница турниров в Брисбене, Дубае и Риме, а также Итогового турнира WTA

Лучший тренер года

  • Энвер Аблаев - главный тренер сборной Украины по фристайлу
  • Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - тренеры Дарьи Белодед
  • Игорь Черединов - личный тренер Елены Костевич

Сенсация года

  • Марьян Закальницкий - чемпион Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе
  • Роман Свичкарь - бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпаге
  • Алла Черкасова - чемпионка мира по борьбе

Лучшая команда года

  • Мужская четверка парная по академической гребле: Иван Довгодько, Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока – бронзовые призеры чемпионата мира
  • Дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук - бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда
  • Женская сборная по баскетболу 3Х3: Анна Ольховик, Кристика Филевич, Евгения Спитковская, Елена Огородникова - бронзовые призеры чемпионата Европы.

Церемония награждения "Спортивный Оскар-2018" состоится 30 марта в Киеве. Напомним, прошлогодними победителями в номинациях Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка стали боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан. Интересно, что года назад фаворит нынешней премии Абраменко удивился, что его пригласили на спортивный "Оскар".

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Тег Элина Свитолина, Елена Костевич, Олег Верняев, Александр Абраменко, Жан Беленюк, Дарья Белодед

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Источник:

НОК Украины

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