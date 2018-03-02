Адвокат информатора WADA: "Ложь, угрозы, месть – это широкая форма зла со стороны России"

Эксперт считает, что международные спортивные организации ведут себя слишком мягко по отношению к откровенному злу со стороны России

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал решение Международного олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России в организации

"Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией и ее грубой агрессией и потакают ей. Слабость перед лицом зла не приведет к положительному исходу. То, что Россия сделала в Сочи-2014, было злом, направленным против Олимпиады и чистых спортсменов. Ее реакция после этого – ложь, угрозы, месть – более широкая форма зла", – заявил адвокат в комментарии агентству AFP.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт назвал восстановление Олимпийского комитета России "роковым сигналом всему миру".

Ранее глава международной федерации легкой атлетики отказался вернуть российский флаг: Себастьян Коу рассказал, что позиция его организации остается строгой до полного выполнения россиянами критериев членства.

МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря из-за массового допинга российских спортсменов. На Олимпиаде-2018 спортсмены из этой страны выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка.

Федерация легкой атлетики России была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года также в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. В ноябре 2017 года совет IAAF не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. На летней Олимпиаде-2016 в легкой атлетике была всего одна "чистая" российская спортсменка – Дарья Клишина, которая живет, тренируется и проводит допинг-тесты в США. Итоговый медальный зачет Олимпиады-2016 в Рио.