Американский футболист убил пятилетнюю дочь подруги

Спортсмен пытался приобщить ребенка к здоровому образу жизни

Сьерр Вуд предстал перед судом.

Игрока в американский футбол Сьерра Вуда обвинили в убийстве пятилетней дочери подруги. Об этом сообщает The Sun. 28-летний спортсмен заставлял девочку делать ускорения по квартире и приседать. Девочка, по его мнению, была коренастой, и таким способом он собирался приобщить к здоровому образу жизни.

Вскрытие показало обширные травмы, в том числе перелом черепа и ребер, а также ушибы. Умерла девочка от разрыва печени.

Перед судом вместе со спортсменом предстала и мать Эми Тейлор. В отчете говорится, что однажды она сидела на груди и животе дочери в качестве наказания. В выходе на свободу под залог паре было отказано. Отмечается, что Тейлор ранее обвинялась в жестоком обращении с детьми и пренебрежительном отношении.

Большую часть времени 5-летняя девочка жила с отцом Данауном Дэвисом в Неваде.

Последним клубом Сьерра Вуда был "Виннипег Блю Бомберс", всего за карьеру он выступал за восемь команд.

Ранее мы писали, что тяжелоатлетка получила жуткую травму после падения штанги. Девушка не смогла удержать 110- килограммовую штангу на чемпионате Европы.

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