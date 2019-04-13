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Не для слабонервных: тяжелоатлета получила жуткую травму после падения штанги

Сегодня, 12:54

Девушка не смогла удержать 110- килограммовую штангу на чемпионате Европы

Штанга упала на французскую тяжелоатлетку Гаэль Найо на чемпионате Европы, который проходит в грузинском Батуми. Спортсменка дважды пыталась поднять 110-килограммовую штангу, однако сделать у нее это не получалось. На третий раз она не смогла удержать такой вес из-за того, что вывернула руку. Снаряд рухнул прямо на нее.

Очевидцы происшествия отметили, что отчетливо слышали хруст руки девушки. Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Медики диагностировали у нее перелом в двух местах в районе локтя.

Ранее мы писали, что украинский тяжелоатлет шокировал всех на чемпионате Европы. Дмитрий Чумак завоевал сразу три золотые медали – в рывке, толчке и в сумме двоеборья.

Напомним, что в эти дни в Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе. Вчера украинка Алина Бережная выиграла золотую медаль, а Татьяна Кит и Лилия Горишна довольствовались "серебром". Сегодня за золотую медаль чемпионата Европы поборется наш знаменитый борец Жан Беленюк.

Ранее мы писали, что украинки произвели фурор на чемпионате Европы по борьбе: вчера завоевали три "золота". Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова стали чемпионками Европы, сегодня их успех могут повторить Лилия Горишна, Татьяна Кит и Алина Бережная.

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Тег видео, тяжелая атлетика, Чемпионат Европы

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