Аналитики прогнозируют сборной Украины 17 медалей на Олимпиаде-2020

Специалисты считают, что нашим спортсменам по силам завоевать в Токио 16 наград

Игры в Токио пройдут в 2020 году. Фото: AFP

Американская аналитическая компания Gracenote представила прогноз на распределение медалей летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Аналитики предполагают, что победителем общего медального зачета станет сборная США со 126 медалями. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сборная США стала первой со 121 наградой.

Кроме того, в Gracenote прогнозирует, что американцы завоюют медали в 30 видах спорта, что станет новым рекордом Олимпиад. Ранее рекордными были медали в 28 видах спорта, завоеванные СССР в 1980 году и США в 2016-м.

На второе место в виртуальном медальном зачете аналитики поставили Китай (81 медаль, в 2016-м было 70), на третье – Японию (67, в 2016-м была 41).

Сборной Украины в Токио-2020 прогнозируют 17 место и 16 наград, половина из которых может быть золотыми. На Играх-2016 сборная Украины заняла 31-е место – 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые).

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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