Австралиец Саймон Кларк выиграл пятый этап "Вуэльты"

Австралийский велогонщик Саймон Кларк из команды EF Education First-Drapac одержал победу на пятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Гранаде и финишировал в Рокетас-де-Мар.

Дистанцию 188,7 км австралиец преодолел за 4 часа 36 минут 7 секунд. Вторым финишировал голландец Бауке Моллема из Trek-Segafredo, третьим стал итальянец Алессандро де Марки из BMC, показавшие одинаковый результат с победителем.

В общем зачете на первое место вышел француз Руди Молар (Groupama-FDJ). Второе место занимает поляк Михал Квятковский из команды Sky, уступающий лидеру 1 минуту и 1 секунду. Третьим идет немец Эммануэль Бухман (Bora-Hansgrohe) с отставанием в 1 минуту и 8 секунд. Украинец Марк Паду, представляющий команду "Bahrain – Merida ", занимает 105-е место (+28.15).

Шестой этап пройдет в четверг между городами Уэркаль-Овера и Сан-Хавьер. Его протяженность составит 155,7 км.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, проходит в 73-й раз. Финиш многодневки пройдет в Мадриде 16 сентября.

Напомним, чемпион мира по велоспорту приостановил карьеру из-за вируса. Известный британский велогонщик Марк Кавендиш решил сделать паузу в выступлениях из-за болезни.