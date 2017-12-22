Австралийского велогонщика насмерть сбила машина
Джейсон Лоундс на молодежном чемпионате мира занял шестое место
Австралийский велогонщик Джейсон Лоундс погиб после того, как его сбил автомобиль. Инцидент с участием 23-летнего спортсмена произошел в пятницу неподалеку от города Бендиго (штат Виктория, Австралия). Машина сзади наехала на Лоундса, который направлялся на встречу. Велогонщик был доставлен в больницу вертолетом, но позже скончался.
"Мы глубоко огорчены трагической гибелью нашего дорогого друга, гонщика и товарища по команде Джейсона Лоундса. Нам всегда будет не хватать его постоянной широкой улыбки, жизнерадостности и доброго сердца", – говорится в заявлении команды Israel Cycling Academy, за которую он выступал.
Лоундс на молодежном чемпионате мира 2016 года стал шестым в групповой гонке.
Ранее мы писали, что бельгийский велогонщик умер в возрасте 20 лет по неизвестной причине. У Бьярне Ванакера не было серьезных проблем со здоровьем.
А французский велогонщик Матье Рибел погиб на девятом этапе многодневки Tour de Nouvelle-Caledonie. 20-летний спортсмен помогал вернуться в гонку лидеру своей команды Shell Pacific Эдвану Врентерчу. Рибел ехал со скоростью 80 км/час по спуску и не сумел избежать столкновения с машиной скорой помощи, которая ехала в другом направлении.
Напомним, что на юниорском чемпионате мира-2017 по шоссейным велогонкам в норвежском Бергене в середине заезда 18-летняя британка Лорен Долан упала с велосипеда и в мясо разодрала ногу. Несмотря на адскую боль, Долан доехала до финиша, уступив 2 минуты 24 секунды победителю.
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