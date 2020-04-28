Беленюк взялся за гири, Усик на тренировке Беринчика и боец ММА в смешной пижаме: соцсети звезд спорта

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинские спортсмены не прекращают удивлять – как новыми образами, так и своими творческими талантами и сумасшедшими тренировками. Уже традиционно мы собираем для вас самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту и лучшая молодая легкоатлетка мира Ярослава Магучих не успела вернуться в Украину после сборов и карантин пересиживает в солнечной Португалии. Сегодня легкоатлетка показала, как она тренируется на берегу Атлантического океана.

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Биатлонистка сборной Украины с российскими корнями Ольга Абрамова во время карантина показала, как катается на лыжах. На вопрос "почему не в купальнике?", спортсменка отшутилась: "Не рассчитывала на такую жару в Сибири".

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Известный штангист Алексей Торохтий показал, как на карантине тренируется и балуется с сыном Мироном. "Мы становимся все более и более сумасшедшими", – отметил призер чемпионата мира.

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Интерконтинентальный чемпион WBO Денис Беринчик провел совместную тренировку с известным украинским супертяжем и своим другом Александром Усиком. "Улыбка спасет мир", – подписал фотографию Беринчик.

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Призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, украинский депутат Жан Беленюк показал свою тренировку с тяжеленными гирями. "Судьба в любой момент может преподнести нам новые вызовы, наша задача быть к ним готовым", – подписал видео Беленюк.

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Победитель чемпионата мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая рассказал, как не волноваться: "Волнение это вполне нормальное состояние перед соревнованиями или важным делом! Но может и отразиться в худшую сторону! С ним нужно научиться справляться чтоб не "перегореть". Выходя на татами оно должно пропадать. За татами легкое биение сердца – это нормально. Найдите для себя чем можно отвлечь страх. Не смотреть жеребьевку. Общение с командой. Музыка до поединка. Превратите свой страх в спортивную злость. Высыпайтесь и всегда верьте в свои силы".

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Очаровательная чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам, чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Елена Овчинникова в смешном домашнем комбинезоне показала свою любимую собаку: "Дни всегда солнечные с этим парнем. Люблю тебя, мой лучший друг Ярий".

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Смотрите, как Ярослава Магучих завоевала "серебро" чемпионата мира по легкой атлетике

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре

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