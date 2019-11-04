Бежала, как богиня: украинка Елистратова вырывает серебро Кубка мира по триатлону в Перу

Юлия Елистратова

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова завоевала серебряную медаль на Кубке мира, который впервые проходил в столице Перу, Лиме. Борьба оказалась настолько плотной, что обладательницы призовых мест определились уже на последних сантиметрах дистанции. Спортсменка во второй раз поднялась на пьедестал в этом году. Также ранее мы писали, что Елистратова победила на Кубке Европы в Турции.

Житомирянка вышла из воды после заплыва за пределами лидирующей группы, но это ее не смутило. Юлия продемонстрировала отличную скорость и решительность во время велосегменту, ну а окончательно все расставил по местам бег. А когда дело доходит до заключительного вида триатлона, Елистратовой мало кто может составить конкуренцию. Возможно, еще несколько десятков метров, и она бы обошла победительницу, японку Аи Уеду.

Борьба Елистратовой на финише в Лиме

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Напомним, что два года назад Юлия Елистратова стала мамой. У украинской участницы трех Олимпиад родился сын. Мужем 31-летней спортсменки из Житомира является экс-лидер сборной России по триатлону Владимир Турбаевский.

Яркие фото Юлии из Лимы

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