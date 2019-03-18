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Борьба за 20 тысяч долларов: сегодня стартует ЧЕ по шахматам

Сегодня, 12:59

На континентальное первенство поехало 14 украинских игроков

Борьба за 20 тысяч долларов: сегодня стартует ЧЕ по шахматам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7a/061/5c8f7a061f8eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7a/061/5c8f7a061f8eb.jpg Другие На континентальное первенство поехало 14 украинских игроков

В македонском Скопье сегодня стартует чемпионат Европы по шахматам. 357 участников сыграют 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Общий призовой фонд 100 тысяч евро, победитель получает 20 тысяч.

На первенство континента поехало 14 представителей Украины – Руслан Пономарев (рейтинг ФИДЕ – 2667), Антон Коробов (2686), Павел Эльянов (2682), Александр Моисеенко (2648), Юрий Кузубов (2644), Андрей Волокитин (2635), Кирилл Шевченко (2535), Виталий Сивук (2514), Эмиль Мирзоев (2511), Валерий Неверов (2496), Виктор Матвиишен (2490), Петро Голубка (2468), Юлия Осьмак (2399), Константин Борсук (2346).

В 2004 и 2013 годах чемпионами Европы становились украинцы гроссмейстеры Василий Иванчук и Александр Моисеенко соответственно. В 2001 году Руслан Пономарев, а в 2006-м Василий Иванчук завоевывали серебряные награды.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Магнус провел успешную защиту титула, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

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Тег шахматы, Чемпионат Европы

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Сегодня|Спорт

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