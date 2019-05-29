Борис Колесников и Сергей Бубка построят в Константиновке современный спорткомплекс

"Он участвует в судьбах талантливой детворы": олимпийский чемпион Сергей Бубка

Сергей Бубка и Борис Колесников пообщались с тренерами секций и их воспитанниками.

28 мая Президент благотворительного Фонда Борис Колесников вместе с Президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой посетили Донецкую область. В ходе рабочего визита в Константиновку они побывали на стадионе "Металлург" и в местной детско-юношеской спортивной школе. Борис Колесников подчеркивает – он планирует сделать здесь современный спортивный центр для тренировок будущих олимпийских чемпионов.

"У нас есть хоккейный клуб "Донбасс", который вскоре будет преобразован в спортивный клуб. Есть все для качественной ледовой подготовки, наши спортсмены – многократные чемпионы Украины. Легкая атлетика в Украине сейчас незаслуженно забыта. Я хочу напомнить, что именно она является "королевой всех видов спорта". Поэтому мы c Сергеем Бубкой приехали в Константиновку, чтобы посмотреть, какие сейчас есть условия для развтия легкой атлетики. Мы осмотрели стадион "Металлург", который мог бы использоваться для занятий в теплые времена года, а также легкоатлетический манеж ДЮСШ. Уже в августе начнем капитальный ремонт манежа, где будут заниматься наши будущие олимпийские чемпионы. За консультациями и методологией обратимся в Олимпийский комитет, а что касается финансовой составляющей, то мой Фонд все сделает. Это будет подарок для местных жителей", – отметил Борис Колесников.





















Президент благотворительного Фонда вручил руководству Константиновской ДЮСШ сертификат на 50 000 грн на приобретение спортивного инвентаря. Также он пообщался с тренерами секций и их воспитанниками. "Я очень рада, что сегодня смогла встретиться с Борисом Викторовичем и Сергеем Назаровичем, взять у него автограф. Меня их слова и пожелания вдохновляют на новые достижения в легкой атлетике, которой занимаюсь уже пять лет вместе со своим младшим братом", – рассказала воспитанница школы Юлия Берестовая.

Сам Сергей Бубка обещает помочь советом и поделиться опытом, как осуществить масштабную реконструкцию манежа. "Если оценивать состояние здания, и то, что дорожка полностью износилась с 1989 года, то капитальное "перевоплощение" просто необходимо. Ведь здесь все вышло из строя. И я рад, что Борис Викторович и его Фонд взялись за эту ношу, чтобы полностью осовременить манеж до нормальных международных стандартов. Чтобы наши дети могли совершенствовать свое мастерство, полноценно заниматься спортом и радовать нас своими результатами. Хочу поблагодарить Бориса Викторовича за то, что он участвует в судьбах талантливой детворы", – подытожил олимпийский чемпион.

Ранее президент ХК "Донбасс" рассказал, как можно повысить уровень украинского хоккея. Борис Колесников: "Чем больше массового хоккея, тем лучше сборная".

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