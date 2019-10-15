Бросить вызов текущему состоянию вещей: соревнование для студентов пройдет в Украине

Студенты могут подавать заявку и улучшить свой ВУЗ

Студенты из Украины могут поучаствовать в соревновании, победитель которого получит средства и возможности для внедрения инноваций в своем ВУЗе. На днях стартовала глобальная программа, которая призывает студентов со всего мира подавать свои идеи по использованию технологий для улучшения студенческой жизни в университете и за его пределами. Заявки можно подавать в режиме онлайн с 01 октября по 21 октября 2019 включительно.

Напомним, что в Киеве в понедельник сборная Украины обыграла команду Португалии и гарантировала себе место на Евро-2020.

После успешного запуска в прошлом году, проект в 2019 году совершит путешествие в 27 стран, включая Украину. Право подавать заявки имеют студенты университетов любой страны-участницы в возрасте от 18 лет. Red Bull Basement University поощряет подавать заявки творческих студентов всех специальностей, в том числе кодеров, разработчиков, дизайнеров и инженеров. В рамках проекта в разных городах Украины будет более 40 событий для студентов в формате воркшопов и мозговых штурмов, принять участие в которых смогут все желающие.

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После завершения процесса подачи заявок, с 22 по 27 октября с помощью онлайн-голосования и выбора жюри, Red Bull Basement University определит финалистов и выберет победителя от Украины, которому будет предоставлен шестинедельный период для разработки и последующего воплощения своего проекта. Во время этого этапа проект обеспечит победителя финансированием (1000 евро на разработку идеи), международным наставничеством, возможностями для нетворкинга и даже хорошо оборудованным рабочим местом. Затем студенты-победители стран будут приглашены на Глобальный воркшоп – четырехдневное мероприятие, которое завершится выбором глобального победителя. Глобальный воркшоп 2019 состоится в Торонто, Канада, с 12 по 15 декабря.

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Глобальная победная идея в 2018 году принадлежала команде Vacant в Торонто. Она разработала прототип, который позволяет студентам получать информацию в реальном времени о наличии свободных аудиторий в разных зданиях в кампусе.

Студенты, заинтересованные в подаче заявки, должны заполнить онлайн-форму, где заявителей просят создать 60-секундное видео с описанием их идеи. Заявки могут подавать группы до двух студентов на английском языке или на местном языке с использованием английских субтитров.

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