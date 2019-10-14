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Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020

14 октября, 23:19

Команда Андрея Шевченко шокирует Криштиану Роналду в поединке на НСК "Олимпийский"

Украина ошарашила гостей

Украина ошарашила гостей / Фото: Reuters

В понедельник, 14 октября, сборная Украины играет поединок года – в Киеве на НСК "Олимпийский" команде Андрея Шевченко противостоят действующие чемпионы Европы португальцы с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в своем составе. Онлайн-трансляция матча Украина Португалия проходит на сайте Segodnya.ua.

УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ – 2:1
(Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 пен)

Счет в матче Украина – Португалия был отктрыт уже на 6-й минуте. После подачи углового кипер гостей Руй Патрисиу отбил перед собой мяч после удара головой Кривцова, и тут как тут на добивании оказался Яремчук – 1:0, мы повели! Невероятно!!! Вот она чуйка Шевы – с Яремчуком в основе попал просто-таки в яблочко!

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На 27-й минуте Ярмоленко сделал счет 2:0 в пользу Украины, замкнув классную передачу Миколенко с левого фланга. Чемпионы Европы португальцы – в нокдауне!

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На 72-й минуте Португалия отыграла один гол. Судья назначил пенальти в ворота Украины, усмотрев игру рукой у Степаненко. И Криштиану Роналду хладнокровно реализовал 11-метровый. Увы, за этот фол Степаненко получил вторую желтую карточку, превратившуюся в красную, и украинцы остались вдесятером

Как мы писали ранее, изгои Хацкевича принесли победу молодежной сборной Украины. Команда Руслана Ротаня в гостевом товарищеском матче одолела греков со счетом 2:0. Голами отличились Шапаренко и Русин.

Также мы рассказывали, что накануне на Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой. Польский защитник "Динамо" Кендзера – уже на чемпионате Европы. Там за него будет болеть обворожительная киевлянка.

Между тем в России после победы над Кипром решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Букмекеры не разделяют фантазии Черчесова, называя сборную РФ лишь десятым претендентом на трофей.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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