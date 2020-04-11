Человек, за которым идет победа: французский уникум с тяжелой рукой, погоревший на тотализаторе

Его титулы трудно уместить в несколько строк – он выиграл все что можно и со сборной Франции, и на уровне клубов – неоднократный чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, победитель Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка Европы, владелец всех значимых титулов в чемпионатах Франции, Германии и Испании. В "Барселоне" его форма ценилась не меньше, чем футболки Лионеля Месси. Сегодня 36-летие празднует лучший гандболист современности Никола Карабатич.

Читайте также: Не моргая, бил по "бегущему кабану": день рождения у снайпера №1, увидевшего теракт в Мюнхене

Никола родился в городе Ниш в семье известного хорватского гандболиста и тренера Бранко Карабатича и сербки Радмилы. Так что жизненный путь будущей звезды в какой-то мере был предопределен с пеленок. Когда отца пригласили на работу в клуб из Страсбурга, семья переехала во Францию. Никола начал заниматься гандболом в Кольмаре и с 1992 года играл за молодежные команды, которые тренировал отец.

За один из сильнейших клубов Франции – "Монпелье" – парень дебютировал в 2000 году в 16-летнем возрасте! А уже в 17 стал чемпионом страны, а затем пришла и победа в Лиге чемпионов. В дальнейшем карьера Карабатича развивалась более чем стремительно. Выиграв еще два чемпионата Франции, Никола перебрался в Германию, где продолжил свою впечатляющую серию — в каждом из четырех сезонов в составе "Киля" он становился чемпионом Бундеслиги!

А в 2007 году, когда "зебры", обыграв в финале Лиги чемпионов своих извечных соперников из "Фленсбурга", впервые в истории завоевали титул сильнейшего клуба Европы, Карабатич стал лучшим бомбардиром европейского турнира. И понеслось – в 2007 году француз с балканскими корнями признан Международной гандбольной федерацией лучшим игроком мира.

На чемпионате Европы-2008 разделил с датчанином Ларсом Кристиансеном и хорватом Ивано Баличем звание лучшего бомбардира и был удостоен приза самому ценному игроку. В том же году Никола Карабатич выиграл Олимпиаду в Пекине, забив 8 голов в финальном матче против Исландии. После Олимпиады стал играть в центре французской защиты и в последние два года не сбавлял оборотов выиграл чемпионат мира в Хорватии и Евро в Австрии.

Он мог завоевать еще много трофее с "Килем", но в 2009 году прервал контракт с немецким клубом и вернулся в "Монпелье", чтобы играть с братом Лукой, а в тренерский штаб входил отец спортсменов Бранко Карабатич. Тем временем сборная Франция во главе с Николо продолжала собирать скальпы соперников и престижнейшие титулы – в 2011 году Карабатич во второй раз в карьере стал чемпионом мира и был признан MVP чемпионата. А в августе 2012-го в Лондоне стал двукратным олимпийским чемпионом.

А после Игр Никола оказался замешан в нехорошей истории – 30 сентября 2012 года братьев Карабатичей и еще шесть игроков "Монпелье" задержала французская полиция по подозрению в мошенничестве – она владела информацией, что матча чемпионата страны между "Монпелье" и "Сессон-Ренном" был договорняком. Мол, игроки "Монпелье" и их родственники ставили на тотализаторе на поражение своей команды.

После такого скандала Карабатич покинул не только "Монпелье", но и Францию, подписав контракт с "Барселоной". Уже в составе каталонцев в 2015 году гандболист был признан виновным в мошенничестве и оштрафован на 10 000 евро, хотя обвинение требовало трехмесячное заключение условно и 30 000. Сам же Никола до последнего утверждал, что невиновен, а вот его возлюбленная Жеральдин Пилле утверждала, что сделала ставку за его спиной.

Жеральдин – бывшая гимнастка, в 2016 году подарила Николе сына Алека, а два года спустя дочь Нору, и сопровождала гражданского мужа на все соревнования. Пелле также управляет отелем "Меридиен" в Париже.

Пара находится в отношениях с 2011 года. Хотя одно время СМИ трубили о романе гандболиста и чемпионки мира по прыжкам в высоту Бланки Влашич, но спортсмены так и не признали себя парой.

"Мы с Жеральдин познакомились через одного игрока, потому что она лучшая подруга его подруги, – признался Карабатич. – Моя семья сразу приняла и полюбила ее. Она покорила меня своей красотой и добротой".

С 2015 года Карабатич защищает цвета парижского "ПСЖ", с которым, по хорошей традиции, трижды выигрывал чемпионат Франции и дошел до финала ЛЧ.

Правда, прошлый год у него оказался смазан из-за травмы и операции на левой лодыжке. Он уже думал заканчивать карьеру после Игр в Токио-2020, но теперь этот неудержимый парень рвется играть и в 2021 году намерен вернуть Франции титул олимпийского чемпиона, который в Рио-2016 был отдан в финале датчанам.

"В клубе и сборной всегда выбирают лучших — тех, кто может реально помочь. Я видел игроков, которые в 38 лет играют лучше 22-летних. Люди, которые боятся, что их не вызовут из-за возраста, должны показать, что они этого достойны", — считает Никола Карабатич.



Фото Marca

Смотрите также тренировку сборной Украины по гандболу

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама