Чемпионат Европы в Киеве: что известно о бадминтонном Евро-2020

Киев примет чемпионат Европы по бадминтону

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Весной столица Украины примет большое спортивное событие – чемпионат Европы по бадминтону, на который приедут почти три сотни лучших представителей этого вида спорта на континенте. Матчи пройдут в киевском Дворце спорта с 21 по 26 апреля, а продажа билетов стартовала в четверг – почти за три месяца до начала Евро. Расскажем, что на данный момент известно о бадминтонном Евро-2020.

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Бадминтон. Интересные факты о виде спорта

О бадминтонном Евро-2020 в Украине. На турнире будет разыграно пять комплектов медалей – в мужском и женском одиночных разрядах, в мужском и женском парных разрядах, в также в миксте. Чемпионат в Киеве станет последним и решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду-2020 в Токио.

В турнире примут участие сильнейшие бадминтонисты Европы, ожидается, что будет 288 спортсменов. Среди них – действующая чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка испанка Каролина Марин.

Двукратная олимпийская чемпионка по бадминтону Каролина Марин / Фото: Instagram

Автором логотипа чемпионата Европы 2020 стала молодая дизайнер из Харькова Виолетта Нагорная. Лого объединяет черты бадминтонного волана и герба Украины, и был выбран болельщиками на открытом конкурсе. Генсек Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак рассказал, что логотип понравился ему и коллегам с первого взгляда.

Интересно, что в день старта продажи билетов первый, символический, "тикет" на соревнования получила Виолетта:

"Евро-2020 по бадминтону в Украине – это повод для гордости за нашу страну и признак доверия к Украине как к надежному партнеру. При поддержке государства мы готовы провести лучший чемпионат Европы по бадминтону", – говорит президент украинской федерации Алексей Днипров.

"Бадминтон – один из самых массовых видов спорта в мире. Это олимпийский вид, а в некоторых странах он является национальным видом спорта. В апреле к Украине будут направлены взгляды миллионов людей. Я уверен, что Украина организует все на высоком уровне и еще раз докажет, что это большая спортивная страна", – заверил Брайан Агербак.

Бадминтон. Чемпионат Европы 2020 в Киеве

Про билеты на чемпионат Европы по бадминтону. Продажа билетов стартовала на официальном сайте федерации бадминтона Украины. Цены – от 100 до 3000 гривен. Самые дорогие – это билеты категории VIP. Обычные билеты в центре, напротив центральной площадки, стоят 300 гривен. Всего во Дворце Спорта будет установлено три площадки:

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