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Чемпионка Европы умерла от осложнений при родах

22 июня, 17:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Свою последнюю медаль девушка завоевала, находясь в положении

Чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м Бобана Величкович из Сербии умерла от осложнений при родах. Как сообщает Федерация стрельбы Сербии, спортсменка родила ребенка три недели назад, у нее была диагностирована эклампсия, заболевание, характеризующееся высоким кровяным давлением и отеком. С тех пор врачи боролись за ее жизнь.

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Последнюю неделю Бобана находилась в коме, из которой так и не вышла. Девушке было всего 30 лет. Отмечается, что ребенок родился абсолютно здоровым, его жизни ничего не угрожает.

"Она была великим бойцом, но, к сожалению, проиграла борьбу за свою жизнь", – говорится в заявлении федерации.

На последнем чемпионате Европы, который прошел в феврале в польском Вроцлаве, Величкович завоевала две золотые медали – индивидуальную и в командных соревнованиях. Всего же в послужном списке знаменитой спортсменки, которая участвовала в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, было восемь золотых наград европейских первенств и титул чемпионки мира 2014 года.

Свою последнюю медаль Величкович выиграла, находясь в положении:

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Ранее мы писали, что бывшая чемпионка UFC родила сына в домашних условиях. Девушка не побоялась провести ответственную процедуру без присмотра врачей. Это второй ребенок в семье Миши Тейт и бойца ММА Джонни Нуньеса.

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спортсменка чемпионка Европы пулевая стрельба

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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