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Красотка из UFC родила сына в домашних условиях

14 июня, 12:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

В семье бойцов смешанных единоборств родился второй ребенок

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт стала матерью во второй раз. У Тейт и бойца ММА Джонни Нуньеса родился мальчик, которого назвали Дакстон Уайлдер Нуньес. При этом спортсменка не ложилась в больницу и рожала дома, сообщает MMA Fighting.

Отметим, что Тейт и Нуньес уже воспитывали дочь Амайю, которая родилась в июне 2018-го.

Миша Тейт стала чемпионкой UFC в 2016 году, когда победила удушающим приемом Холли Холм. Всего в ММА Тейт выиграла 18 боев при семи поражениях. В последний раз она выходила на ринг 12 ноября 2016 года, когда проиграла Ракель Пеннингтон на разогреве поединка между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом.

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Кстати, одна из бывших соперниц Миши Тейт Джессика Ай сегодня ночью проводила бой в рамках UFC on ESPN 10. Накануне боя Ай провалила взвешивание, что довело ее до слез, а затем уступила и в клетке. Все результаты турнира UFC 14 июня в Лас-Вегасе.

Ранее дебютантка UFC Мария Агапова рассказала, как выживала в США до заключения контрактов со спонсорами: "Была готова убивать голубей и жарить на костре".

Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

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MMA UFC смешанные единоборства Миша Тейт

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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