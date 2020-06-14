Красотка из UFC родила сына в домашних условиях

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт стала матерью во второй раз. У Тейт и бойца ММА Джонни Нуньеса родился мальчик, которого назвали Дакстон Уайлдер Нуньес. При этом спортсменка не ложилась в больницу и рожала дома, сообщает MMA Fighting.

Отметим, что Тейт и Нуньес уже воспитывали дочь Амайю, которая родилась в июне 2018-го.

Миша Тейт стала чемпионкой UFC в 2016 году, когда победила удушающим приемом Холли Холм. Всего в ММА Тейт выиграла 18 боев при семи поражениях. В последний раз она выходила на ринг 12 ноября 2016 года, когда проиграла Ракель Пеннингтон на разогреве поединка между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом.

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Кстати, одна из бывших соперниц Миши Тейт Джессика Ай сегодня ночью проводила бой в рамках UFC on ESPN 10. Накануне боя Ай провалила взвешивание, что довело ее до слез, а затем уступила и в клетке. Все результаты турнира UFC 14 июня в Лас-Вегасе.

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