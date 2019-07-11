Чемпионка мира-2013 Анна Касьянова: "У меня в 25 было больше травм, чем в 36 лет"

Украинская легкоатлетка перезапустила свою карьеру после рождения ребенка и готова снова выступить на Олимпиаде

После рождения Александры и Алексею, и Анне стало легче - чемпионка мира-2013 отпустила себя морально, хотя недосыпы поначалу не давали покоя.

Чемпионка мира-2013 в легкоатлетическом многоборье Анна Касьянова рассказала о том, как материнство перезапустило ее карьеру, почему теперь может конкурировать с лидерами в ядре, кайфе от соревнований, желании открыть реабилитационный центр и таланте Алины Шух.

- В марте прошлого года вы стали мамой. Многие думали, что ваша карьера окончена. Когда снова начали тренироваться?

- После рождения ребенка думала, что буду заканчивать. Не ожидала, что у меня будет такая помощь и смогу тренироваться. Когда мы были с малышкой на сборах в ноябре-декабре, я больше Леше (Касьянов – призер ЧМ-2009 в многоборье. – Авт.) помогала. А весной с нами поехала бабушка, и благодаря ей я неожиданно для себя начала и форму набирать. Интенсивно работать начала только в марте-апреле. С каждой неделей секундомер показывал все более приятные цифры, начали приближаться к личным рекордам. Для меня был показательным Кубок Украины в Луцке. Когда я пробежала барьеры, и Леша сказал, что у него аж мурашки пошли по коже, я поняла, что мне еще надо побегать.

Леша тренируется, мы с малышкой все время рядышком, я двигаюсь. Как-то морально отпустила себя, и теперь в удовольствие даже тяжелые тренировки. Наверное, легче после рождения ребенка и мне, и Леше. Хотя недосыпы вначале не давали покоя, сейчас все устаканилось.

- Ощущаете, что еще можете рвануть где-то на Олимпиаде и обскакать современных лидеров?

- Если бы мне сказали это даже полгода назад, я бы ответила: "Извините, всему свое время". Мне вообще грех жаловаться на свою карьеру, я была довольна. Но Кубок Украины меня так воодушевил и придал силы, что я еще могу даже не физически, а морально настроиться, завести себя на каждый старт. А последние годы моей карьеры были печальные из-за того, что мне уже было на все наплевать, ничего не заводило, даже последняя попытка на какой-то маленькой высоте. И я уже тогда понимала, что это все в спорте.

- Почему ничего не заводило?

- Психологическая усталость самая тяжелая. Физически можно восстановиться всякими процедурами, но психологически, когда ты и так устаешь, а тут еще травма за травмой, то опускаются руки. Леша говорит: "Ты меня подталкиваешь быть в спорте". И точно так же меня Леша подталкивает. Когда вижу, что несмотря на очередную травму, он хочет еще выступать, и я тоже хочу. Хотя даже близкие люди, родственники, которые переживают вместе с нами, говорят: может, все, хватит уже? Я им отвечаю: "Не переживайте, у меня в 25 лет было больше травм, чем сейчас" (Анне – 36 лет. – Авт.).

В многоборье идет смена поколений. Ушли почти все, с кем я выступала. Изменились девчонки – стали сильнее скоростные и прыжковые дисциплины. А раньше упор больше делался на метания. Хотя копье подтянули, ядро стало слабее. С ним уже даже я могу в сильных группах выступать. А раньше по 16 метров толкали. На основных стартах есть всегда два лидера, а третье место остается вакантным. Думаю, можно еще бороться за призовые места. У меня сейчас хорошая форма, как и у Алексея, но, видимо, луцкая дорожка нам мягковата после броварской, и связки не выдержали: что у меня был непредвиденный спазм месяц назад, что у Леши на чемпионате Европы. Но мы не сдаемся.

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- Алексей говорил, что после Олимпиады-2020, скорее всего, закончит карьеру. Вы это обсуждали?

- Обсуждали, когда было начало сезона, и Леша сказал, что, может, Кубок Европы будет для него последним стартом. И понимаю: если он закончит, то и я закончу. Я сама не буду тренироваться. Но ни к чему его не подталкивала. Из-под палки никто не будет тренироваться. Но, говорю, давай поставим ближайшую цель, к которой будем идти, несмотря на тот или иной неудачный старт. Сейчас мы точно знаем, что у нас есть Олимпиада, а там уже решим – закончим или нет. Может, я закончу, Леша нет... И вот от этого я сейчас и кайфую, что нет этого груза ответственности. Мы все, что могли, за свою карьеру сделали и сейчас пытаемся получать удовольствие.

- Кем видите себя дальше?

- Хочется первый годик насладиться материнством, отдохнуть от физических нагрузок. А род занятий... Есть кое-какие наметки. Но у меня это не спорт, скорее всего. Тренером я себя точно не вижу. Если у Леши есть для этого задатки, то у меня нет (улыбается). Я знаю, насколько важен тренерски труд, это должен быть обученный профессионал, и я к этому не тянусь.

Для меня было бы интересно открыть какой-нибудь реабилитационный центр или кабинет. Или что-нибудь в этом плане, так как мы через все это прошли в своей карьере. На самом деле эти все реабилитационные моменты очень важны для нас, спортсменов. И этого нам очень не хватает. Из-за этого 80% травм, которые не дают нам выступать. Если вовремя все это убрать на начальном уровне, может быть могли бы показывать повыше результаты и было бы побольше медалей.

- Вы стали мамой, если не ошибаюсь, 8 марта. Осознанно сделали себе такой подарок?

- На самом деле мы рожали все 7 марта, и я хотела, чтобы этот день уже запомнился, и у девочки было два праздника – день рождения и 8 Марта. Схватки начались с 6:00, я смотрела на часы весь день, и родила 7 марта в 23:25. Леша, конечно же, был всегда рядом, поддерживал весь день. И не знаю, кому из нас было тяжелее (смеется).

- Какие-то задатки у Александры уже видите?

- Однозначно, девочка у нас растет развитая. Однозначно, у нее будут задатки к многоборью – ей от этого не отвертеться (улыбается). Многие родители, которые прошли какой-то тяжелый путь, говорят: нет-нет, не надо идти по нашим стопам. А я бы хотела, а там – если у нее уже будет желание. Сейчас на начальном уровне мы будем давать все, чтобы она развивалась. И не только физически, но и умственно. Она нас уже удивляет своими успехами.

На детских площадках и так все удивляются, как это вам год и три. Рядом бегают двухлетние дети, а Саша их может быть и выше. Я говорю: "Посмотрите на маму с папой".

- Она у вас серьезная такая. По крайней мере, показалось, когда видела ее за завтраком в гостинице.

- А вы видели ее через пять минут? Нет? Она умеет преподнести себя (смеется). А потом она там зажигала – и танцевала, и песни пела (смеется). Так что вы ушли рано.

- Какой сейчас уровень многоборок в Украине?

- Есть подрастающая молодежь. Но главное – есть тренеры, которые профессионально вкладывают в детей душу. Нужно заинтересовывать детей. Сейчас, слава богу, в Украине начали строить много стадионов. Это воодушевляет. Родители приводят детей уже на красивые арены, ведь не очень хочется привести их на какие-то развалины. И детки будут подтягиваться. А украинская нация ценится своими силовыми возможностями, конституцией тела, в общем, есть с чем работать.

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- Восходящая звезда нашего мгогоборья – 20-летняя Алина Шух. В чем ее особенность?

- Мое мнение, что она много тренируется. Наверное, я за свою карьеру столько не тренировалась, сколько она с 15 лет. Она очень трудолюбивая, естественно, очень талантливая и целеустремленная. Знает, для чего пашет. И теперь тоже ей главное здоровья, чтобы это все выдержала. Но у нее тренер – мама, и не думаю, что мама ей хочет плохого, поэтому давать какие-то советы... Я не понимаю, когда вмешиваются между спортсменом и тренером, тем более между дочкой и мамой. Они знают, как достигать результатов, и они это делали.

Как известно, на днях в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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