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Названа хозяйка Олимпиады-2026: результаты голосования и сумасшедшая радость победителей

24 июня, 19:58

ABBA не помогла – зимние Игры 2026 года примет Италия, с преимуществом в семь голосов обыгравшая шведов

24 июня на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было выбрано место проведения зимних Олимпийских игр-2026. Хозяевами главных зимних стартов четырехлетия стали Милан и Кортина-д’Ампеццо. Также на Олимпиаду претендовал Стокгольм совместно с Оре, однако шведы не набрали нужного количества голосов. Италия выиграла у Швеции со счетом 47:34 при одном воздержавшемся. 

Италия в четвертый раз в истории примет Игры. В 1956 и 2006 года зимний турнир проходил в Кортина-д’Ампеццо и Турине соотвественно. В 1960-м летние Игры принимал Рим. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля. Тогда как Олимпиада-2022, напомним, состоится в Пекине.

Как мы сообщали, мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр завершила свое выступление в рамках финальной презентации шведской заявки на проведение Олимпиады-2026 исполнением песни легендарной группы ABBA Dancing Queen. По мнению экспертов, музыкальная импровизация существенно оживила презентацию. Однако, как показали результаты голосования, шведам это не принесло успеха.

Отметим, что ранее в проведении Олимпиады-2026 отказали туркам. Заявку города Эрзурум отклонили из-за плохой транспортной инфраструктуры. А до того свою кандидатуру на проведение этих Игр сняли в Саппоро. Причина - ущерб от землетрясения, которое произошло на Хоккайдо.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2018 единственное "золото" Украине принес фристайлист Александр Абраменко:

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Тег МОК , Олимпиада-2026

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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