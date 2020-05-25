Черная хищница оставила Белый цирк: самая популярная горнолыжница завершила карьеру и ушла в рекламу

Белый цирк, как называют Кубок мира по горным лыжам, теряет свою черную хищницу. Легендарная австрийская горнолыжница Анна Файт, которая начинала свою карьеру под фамилией Феннингер, уже в 30 лет объявила о завершении спортивной карьеры. Олимпийская чемпионка и двукратная обладательница Кубка мира устала бороться с травмой колена, которая мучает ее уже не один год.

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"Я готова к новому этапу своей жизни. Моя голова и сердце говорят мне, что пришло время делать что-то новое. Поэтому, я решила завершить карьеру горнолыжницы", – написала Файт.

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Миниатюрная австрийка, несмотря на 166 см роста, в скоростных дисциплинах навязала борьбу американке Линдси Вонн и словенке Тине Мазе и стала олимпийской чемпионкой 2014 года. Также Анна – трехкратная чемпионка мира. А в 2014-м и 2015 годах выигрывала общий зачет Кубка мира.





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Однако последние пять лет карьеры Файт были омрачены чередой тяжелых травм, в числе которых – три разрыва крестообразных связок колена. О завершении карьеры она говорила еще прошлым летом, но решила дать себе еще один шанс: "В моей душе продолжает гореть огонь, и я снова жду наступления зимы".

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Интересно, что несмотря на все проблемы со здоровьем, в 2018 году в Пхенчхане Файт едва снова не стала олимпийской чемпионкой, но "золото" в супергиганте сенсационно выиграла сноубордистка Эстер Ледецкая, которой Анна уступила лишь одну сотую секунды и оказалась вторая. К слову, на Играх в Корееочаровательная Анна Файт несла флаг сборной Австрии.

Но без работы Анна уж точно не останется. Когда 2015 году среди жителей Австрии провели опрос, то самой популярной и приятной спортсменкой в рекламе была признана именно на тот момент еще Феннингер. И с тех пор лицо очаровательной горнолыжницы часто появляется на ТВ и в журналах, как с плиткой известного шоколада или дорогущими часами, так и на "самых удобных" матрасах. К тому же Анна уже успела выпустить собственную книгу.

Да и муж девушки, бывший сноубордист Мануэль Файт, не бедствует. После окончания спортивной карьеры он активной развивает семейный ресторанный бизнес.

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