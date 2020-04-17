Нашли замену красотке Линдси Вонн: знакомьтесь – новая королева скорости "Белого цирка"

В ее бывший школьный класс люди приходят, как на экскурсию

Очаровательная швейцарская горнолыжница Коринн Сутер заявила о себе два года назад на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, когда финишировала в шестерке. А спустя год на чемпионате мира-2019 неожиданно ворвалась на пьедестал. С тех тор мировые лидеры считаются с этим веснушчатым ураганом, которая вступила в борьбу за звание "королевы скорости" после завершения карьеры Линдси Вонн.

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Так вот – на чемпионате мира 2019 года в шведском Оре 24-летняя Сутер завоевала бронзовую медаль в супергиганте, уступив чемпионке Микаэле Шиффрин всего 0,05 секунды. А спустя пять дней стала второй в скоростном спуске, проиграв 0,23 секунды только опытной Илке Штухец.





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Заметьте – Сутер выиграла две медали чемпионата мира, хотя к том у моменту ни разу не попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира!





По возвращении из Скандинавии Зутер встречали как героиню. Весь небольшой городок Швиц, в котором родилась спортсменка, был увешан плакатами и транспарантами с поздравлениями, народ толпился у входной двери ее дома, а в ее бывший школьный класс люди приходили, как на экскурсию.





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А уже в сезоне-2019/2020 Коринн подмяла под себя скоростные дисциплины, завоевав по Малому хрустальному глобусу в скоростном спуске и супергиганте. Да, этот год в "Белом цирке", как и во многих других дисциплинах получился урезанным из-за пандемии коронавируса, но это не уменьшает заслуг реактивной швейцарки, которую некоторые уже прозвали второй Линдси Вонн.





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Сутер, которая выросла в небольшом швейцарском городке обожает животных, а особенно лошадей.





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Также можно позавидовать растяжке Коринн.





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