Четвертая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам победителя не выявила
Соревнование проходит в Лондоне и состоит из 12 партий с классическим контролем времени
Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США) в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам сыграли вничью. Предыдущие три встречи также закончились вничью. По итогам четырех партий счет составляет 2:2.
Соревнование проходит в Лондоне. Оно состоит из 12 партий с классическим контролем времени: игрокам отдается 100 минут для 40 ходов, затем 50 минут для 20 и 15 для завершения встречи с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух игр запланирован выходной день.
В случае ничьи по итогам 12 партий назначается тай-брейк – шахматисты сыграют партии с укороченным контролем. Затем возможен блиц. В нем белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
Ранее мы писали, что Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.
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