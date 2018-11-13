Четвертая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам победителя не выявила

Сегодня, 21:15

Соревнование проходит в Лондоне и состоит из 12 партий с классическим контролем времени

Фото AFP
Фото AFP

Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США) в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам сыграли вничью. Предыдущие три встречи также закончились вничью. По итогам четырех партий счет составляет 2:2.

Соревнование проходит в Лондоне. Оно состоит из 12 партий с классическим контролем времени: игрокам отдается 100 минут для 40 ходов, затем 50 минут для 20 и 15 для завершения встречи с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух игр запланирован выходной день.

В случае ничьи по итогам 12 партий назначается тай-брейк – шахматисты сыграют партии с укороченным контролем. Затем возможен блиц. В нем белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Ранее мы писали, что Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.
шахматы, чемпионат мира, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана

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