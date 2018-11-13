Четвертая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам победителя не выявила

Соревнование проходит в Лондоне и состоит из 12 партий с классическим контролем времени

Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США) в четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам сыграли вничью. Предыдущие три встречи также закончились вничью. По итогам четырех партий счет составляет 2:2.

Соревнование проходит в Лондоне. Оно состоит из 12 партий с классическим контролем времени: игрокам отдается 100 минут для 40 ходов, затем 50 минут для 20 и 15 для завершения встречи с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух игр запланирован выходной день.

В случае ничьи по итогам 12 партий назначается тай-брейк – шахматисты сыграют партии с укороченным контролем. Затем возможен блиц. В нем белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Ранее мы писали, что Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.