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Четырехкратный победитель "Тур де Франс" попал в реанимацию после падения

13 июня, 15:14

Крис Фрум перенес сложную операцию и пропустит велогонку во Франции

С трассы Фрума забрали на вертолете
С трассы Фрума забрали на вертолете. Фото: AFP

Британский велогонщик команды Ineos Крис Фрум перенес операцию после многочисленных переломов, полученных на гонке "Критериум Дофине". Спортсмен на высокой скорости врезался в стену, сломав бедренную кость, локоть и несколько ребер, сообщает Sky Sports.

Криса на вертолете транспортировали в клинику Сент-Этьенна, где и была проведена операция. Велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Крис Фрум - четырехкратный победитель "Тур де Франс", победитель "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании", двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке. Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд подтвердил, что Крис Фрум не сможет выступить на "Тур де Франс".

Ранее мы писали, что велогонщик побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия". Болельщик стал виновником падения колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса.

Кстати, в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

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Тег велогонщик, Велоспорт, Крис Фрум

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Championat.ru

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