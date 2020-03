Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте

Соскучились за спортом? К сожалению, он вернется к нам нескоро. Тем не менее, заполнить вынужденную паузу в различных соревнованиях можно благодаря отличным фильмам на спортивную тематику тем более, что времени на карантине хоть отбавляй. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших фильмов о спорте. Не нашли свой любимый? Напишите о нем в комментариях.

БАСКЕТБОЛ

Белые люди не умеют прыгать / White Men Can't Jump (1992, США)

Один из лучших фильмов об уличном баскетболе. Герой Вуди Харрельсона Билли пользуется доверчивостью темнокожих игроков и зарабатывает на этом деньги. Во врем очередной игры у него завязывается дружба с Сиднеем – вместе они продолжают "рубить" деньги с ничего не подозревающих парней, пока уже сам Билли не становится жертвой обмана.

Космический джем / Space Jam (1996, США)

Замечательный детский фильм с легендарным Майклом Джорданом в главной роли. Баскетболист объединяется с мультяшными героями, чтобы принять участие в матче против пришельцев за судьбу всей планеты. Фильм подойдет для просмотра всей семьей.

Его игра / He Got Game (1998, США)

Осужденный на 15 лет Джейк Шаттлсуорт может выйти из тюрьмы раньше, если сумеет уговорить своего сына, перспективного баскетболиста, поступить в нужный университет. Но как это сделать, если сын не хочет даже разговаривать с отцом, отбывавшим наказание за убийство его матери? Интересно, что главная роль изначально предназначалась Коби Брайанту, но в итоге восходящую веду сыграл Рей Аллен.

ТЕННИС

Уимблдон / Wimbledon (2004, Великобритания/Франция/США)

Некогда известный теннисист Питер, чья карьера находится на самом финише, знакомится с восходящей звездой и начинает творить настоящие чудеса на корте. Но против и отношений выступает тренер и отец девушки, поставивший ее спортивную карьеру выше личной жизни. Романтическая комедия подойдет для просмотра со второй половинкой.

Битва полов / Battle of the Sexes (2017 США/Великобритания)

Фильм повествует о матче между теннисистом Бобби Риггсом и одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг, которму предшествовали годы борьбы за равные призовые вознаграждения для мужчин и женщин.

Борг против Макинроя / Borg/McEnroe (2017, Швеция)

В финале "Уимбодона" 1980 года сошлись сдержанный скандинав Бьорн Борг и американский скандалист Джон Макинрой. Позже этот поединок назовут одним из самых напряженных в истории тенниса. Интересно, что сам Борг остался доволен картиной, а вот Макинрой обиделся, что к нему не обратились за консультацией, и считает, что его "выставили подонком" и многое выдумали.

ФУТБОЛ

Костолом / Mean Machine (2001, США/Великобритания)

Комедийная драма рассказывает о бывшей звезде футбола, который оказался за решеткой из-за своего характера. Там ему предлагают сыграть за команду заключенных в матче против охранников. Интересно, что главную роль играет знаменитый футболист Винни Джонс. Фильм является ремейком американской картины "Все или ничего" 1974 года. Также есть версия 2005 года с Адамом Сэндлером.

Гол / Goal (2005, США/Великобритания)

История восхождения к славе вымышленного футболиста Сантьяго Муньеса – от дворового футбола до матчей в лучшей лиге мира. Но для этого ему придется преодолеть множество трудностей.

Юнайтед. Мюнхенская трагедия / United (2011, Великобритания)

Историческая драма о трагедии с английским клубом "Манчестер Юнайтед". В 1958 году самолет с командой потерпел крушение в аэропорту Мюнхена. В результате аварии погиб почти весь основной состав. Главным персонажем картины является молодой Бобби Чарльтон, ставший в последствии легендой клуба.

ХОККЕЙ

Легенда № 17 (2013, Россия)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова. В Картине показаны события из детства и молодости хоккеиста, его знакомства с тренером Анатолием Тарасовым. Пройдя все испытания, Харламов становится лидером сборной СССР и героем первого матча Суперсерии против канадцев в 1972 году.

Мираж на льду / Miracle (2004, США)

Фильм рассказывает о победе сборной США по хоккею на Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плэсиде. Малоизвестный тренер Херб Брукс, которого играет Курт Рассел, бросает вызов непобедимой на то время команде СССР. Вопреки мнению общества, он делает ставку на молодых игроков из студенческих команд. Пройдя все преграды на пути к заветному "золоту", американцы героически побеждают на домашней Олимпиаде, обыграв в полуфинале советскую команду. В последствии ту встречу назвали "чудом на льду".

Морис Ришар / Maurice Richard (2005, США)

История об еще одном хоккеисте, легенде НХЛ Морисе Решаре. Знаменитый канадец случайно попал в большой спорт, но в итоге завершил карьеру в звании лучшего бомбардира в истории лиги. Он стал первым хоккеистом, кому удалось забросить 50 шайб в одном сезоне. Всю своб карьеру он провел в родном клубе "Монреаль Канадиенс". Ришар восемь раз выигрывал Кубок Стэнли и был включен в зал славы хоккей в обход всех правил. За его настырность и жестокость на льду болельщики прозвали Мориса "Ракетой".

БОКС

Али / Ali (2001, США)

Фильм о легендарном боксере Мухамеде Али которого сыграл Уилл Смит. За эту роль Смит был номинирован на премию "Оскар". После триумфа на Олимпийских играх молодой спортсмен меняет представление и стереотипы про афроамериканцев в большом спорте.

Малышка на миллион / Million Dollar Baby (2004, США)

Знаменитый фильм Клинта Иствуда, завоевавший четыре награды "Оскар". Мэгги приходит в зал, где ей придется преодолеть много трудностей, прежде чем она заработает внимание сурового тренера, отказывающегося работать с девушками. Мэгги стремительно превращается в новую звезду бокса, но всемирная слава не проходит даром…

Пазманский дьявол / Bleed for This (2016, США)

Реальная история об известном американском боксере Винни Пациенце. На самом пике карьеры он попал в страшную аварию. Врачи поставили на нем крест, но уже через год Винни вернулся на ринг. Создатели фильма посчитали, что зрители не поверят в то, что после аварии Винни вернулся к тренировкам всего спустя пять дней, поэтому в картине увеличили вынужденный простой боксера до двух недель. За свою профи карьеру Пациенца потерпел только 10 поражений и становился чемпионом мира в двух весовых категориях.

Боец / The Fighter (2010, США)

Картина основана на реальной истории двух братьев-боксеров Микки Уорда и Дикки Эклунда. Дикки подавал надежды и даже дрался со знаменитым Шугар Рэйем Леонардом. Теперь он тренирует своего брата, но из-за своего характера только тянет его вниз. В итоге Микки принимает решение сменить тренера.

Рокки / Rocky (1976)

Легендарный фильм о боксере из трущоб, получившем шанс сразиться с чемпионом мира. Вряд ли есть люди, не смотревшие классику, тем не менее, сейчас самое время его пересмотреть. Серия о знаменитом боксере насчитывает шесть частей, а также уже вышло два фильма о наследнике Рокки "Крид". Кстати, ранее мы писали, какой бой вдохновил Сильвестра Сталлоне написать историю Рокки Бальбоа.

ЗИМНИЕ ВИДЫ

Крутые виражи/Cool Runnings (1993, США)

Комедия о выступлении ямайских бобслеистов на Олимпиаде-1988 в Калгари – один из самых известных фильмов о зимних видах спорта. Американский тренер собирает четверку парней, покупает подержанные сани и отправляется в Канаду. Несмотря на насмешки со стороны других команд, ямайцы пробились в финал, где их подвел инвентарь. Но спортсмены проявили силу духа, заслужив аплодисменты своих соперников.

Стоит отметить, что картина лишь частично рассказывает о реальных событиях. Большинство того, что показано в фильме – фантазия сценаристов.

Эдди Орел/Eddie the Eagle (2016, США)

Картина рассказывает о жизни неугомонного парня по имени Майкл Эдвардс. Всю свою жизнь он мечтал выступить на Олимпиаде, но ни в одном из видов спорта достичь успеха ему не удавалось, пока он не познакомился с прыжками с трамплина. Пройдя через множество испытаний, он в итоге стал первым британским лыжником на зимней Олимпиаде, где получил прозвище "Эдди Орел".

Тоня против всех /I, Tonya (2017, США)

Очаровательная Марго Робби играет скандальную американскую фигурстку Тоню Хардинг. Ради достижения результатов и попадания в состав на Олимпийские игры 1994 года Хардинг подговорила своего мужа и телохранителя сломать ногу ее главной конкурентке Нэнси Керриган, чем спровоцировала охоту на себя со стороны папарацци и даже ФБР.

АВТОСПОРТ

Гонка / Rush (2013, США, Германия, Великобритания)

Один из лучших фильмов о спорте последних лет. Он рассказывает историю соперничества двух знаменитых гонщиков Формулы-1 – помешанном на автомобилях Ники Лауде и настоящем плейбое Джеймсе Ханте. В разгар соперничества Лауда попал в ужасную аварию, в результате чего у него обгорела часть лица и повредились легкие. Тем не менее он вернулся на трассу уже через несколько недель.

Ford против Ferrari / Ford v. Ferrari (2019, США, Франция)

После неудачной покупки "Феррари" Генри Форд II поручил своим конструкторам сделать спортивный автомобиль, которому будет по силам победить в знаменитой гонке 24 часа Ле-Мана и прервать гегемонию итальянской "конюшни". За дело берется конструктор Кэрролл Шелби и гонщик Кен Майлз.

Дни Грома / Days of Thunder (1990, США)

Фильм об автогонках с голливудским размахом. Здесь и быстрые машины, и зрелищные аварии, и любовная линия главного героя с очаровательным доктором. К слову, как раз после этого фильма Том Круз и Николь Кидман закрутили роман.

ДРУГИЕ ВИДЫ

Фаворит / Seabiscuit (2003, США)

Экранизация романа "Сухарь: американская легенда" Лауры Хиллебранд. Во времена Великой депрессии скачки стали чуть ли не единственным развлечением и способом заработать. Но неожиданно на ипподроме появляется новая звезда – Неожиданно на ипподроме появляется новая звезда – щуплая лошадь с тяжелым характером по кличке Сухарь и ее жокей полуслепой юнец Джон Поллард. Вместе они бросают вызов фавориту гонок Адмиралу.

Человек, который изменил все / Moneyball (2011, США)

Фильм рассказывает о спортивном менеджере Билли Бине, которому поручено создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на отсутствие финансов. На помощь ему приходит математика.

Их собственная лига / A League of Their Own (1992, США)

События американской комедийной драмы разворачиваются во время Второй мировой войны. Так как большинство мужчин были мобилизованы, бизнесмены решают организовать женскую бейсбольную лигу, но девушкам не сразу удастся завоевать любовь публики.

Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса / The Express: The Ernie Davis Story (2008, США)

Фильм основан на истории жизни талантливого американского футболиста Эрни Дэвиса. Спортсмен из малообеспеченной семьи преодолел много трудностей, прежде чем стал первым афроамериканским обладателем Приз Хайсмана, но его жизнь трагически оборвалась…

Дублеры / The Replacements (2000, США)

Вчерашние неудачники становятся дублерами бастующих звезд американского футбола. Казалось, такая авантюра руководства обречена на провал, но парни доказывают, что их рано списали со счетов.

