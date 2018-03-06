Чтобы восстановиться в правах, россияне должны признать массовую подмену допинг-проб

Сегодня, 19:40

Стали известны условия, при которых Международной федерация легкой атлетики согласна восстановить в правах российскую федерацию

На чемпионате мира в Бирмингеме россияне выступали в нейтральном статусе. Фото AFP
На чемпионате мира в Бирмингеме россияне выступали в нейтральном статусе. Фото AFP

Рабочая группа Международной федерации легкой атлетики (IAAF) предоставила отчет о процессе восстановления российской федерации (РФЛА) в правах, в котором обозначается ряд требований по восстановлению федерации.

Для восстановления РФЛА в IAAF необходимо:

  • возместить все расходы рабочей группы IAAF, CAS, судебных издержек и расходы IAAF, понесенные при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе;
  • признать выводы комиссии Макларена и принять меры по данным выводам;
  • предоставить план антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит IAAF быть уверенной в том, что атлеты будут выступать "чистыми".

Кроме того, РУСАДА (российская антидопинговая лаборатория) должно быть полностью восстановлено в правах, а тренеры, замешанные в нарушении антидопинговых правил, должны быть отстранены от работы на законодательном уровне.

Рабочая группа рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу РФЛА и рабочей группы, где будут обсуждены детали невыполненных критериев, назначены сроки их выполнения, а также обозначена новая дорожная карта.

Далее рабочая группа будет наблюдать за выполнением данных критериев. Если они будут не выполнены, то в июле 2018 года на заседании совета IAAF могут быть приняты новые решения по РФЛА, вплоть до запрета россиянам выступать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Членство РФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Паундом. Сегодня стало известно, что IAAF продлила отстранение из-за того, что российская сторона не выполнила необходимые требования.
легкая атлетика, допинг

Вы сейчас просматриваете новость "Чтобы восстановиться в правах, россияне должны признать массовую подмену допинг-проб". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

3149 допинг-проб взяли на Олимпиаде-2018. Фото Getty

На Олимпиаде-2018 на допинг проверили 54 процента спортсменов

Сегодня, 17:27

Более трех тысяч допинг-тестов было взято во время Олимпийских игр в Пхенчхане

Другие

Мария Ласицкене завоевала "золото" в прыжках в высоту на недавнем ЧМ в качестве "нейтрального атлета". Фото AFP

Международная федерация озвучила жесткую позицию по российским спортсменам

Сегодня, 16:51

Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусе
Загрузка...

Другие

Томас Бах. Фото AFP

"Он - жулик": режиссер оскароносного фильма о допинге в России призывает главу МОК уйти в отставку

Вчера, 15:56

Брайан Фогель считает МОК коррумпированной организацией

Новости

Крушельницкий попался на допинге и вернул медаль Олимпиады-2018. Фото AFP

Российский тренер обиделся, что иностранцы перестали с ним здороваться из-за допинга

2 Марта, 13:49

Тренер российской женской команды по керлингу Сергей Беланов - об отношени к россиянам на Олимпиаде-2018
Загрузка...