Чтобы восстановиться в правах, россияне должны признать массовую подмену допинг-проб

Рабочая группа Международной федерации легкой атлетики (IAAF) предоставила отчет о процессе восстановления российской федерации (РФЛА) в правах, в котором обозначается ряд требований по восстановлению федерации.

Для восстановления РФЛА в IAAF необходимо:

возместить все расходы рабочей группы IAAF, CAS, судебных издержек и расходы IAAF, понесенные при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе;

признать выводы комиссии Макларена и принять меры по данным выводам;

и принять меры по данным выводам; предоставить план антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит IAAF быть уверенной в том, что атлеты будут выступать "чистыми".

Кроме того, РУСАДА (российская антидопинговая лаборатория) должно быть полностью восстановлено в правах, а тренеры, замешанные в нарушении антидопинговых правил, должны быть отстранены от работы на законодательном уровне.

Рабочая группа рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу РФЛА и рабочей группы, где будут обсуждены детали невыполненных критериев, назначены сроки их выполнения, а также обозначена новая дорожная карта.

Далее рабочая группа будет наблюдать за выполнением данных критериев. Если они будут не выполнены, то в июле 2018 года на заседании совета IAAF могут быть приняты новые решения по РФЛА, вплоть до запрета россиянам выступать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Членство РФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Паундом. Сегодня стало известно, что IAAF продлила отстранение из-за того, что российская сторона не выполнила необходимые требования.