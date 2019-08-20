Циничное ДТП в России: водитель без прав умышленно наехал на трех спортсменов-колясочников

После наезда преступник попытался скрыться, но потерял номер, благодаря чему его позже задержали

Водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев, которые являются членами сборной России. Инцидент произошел под Тулой. Как заявила старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины. Весь удар пришелся на коляски.

"Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Ребята гуляли вечером, когда на них наехал мужчина на "Шевроле Ланос". Проехал мимо, развернулся, направил машину на спортсменов. Потом пытался покинуть место, но умудрился потерять номер. По нему гонщика и обнаружили: это Александр Горбунов, лишенный прав еще в 2013-м. Спортсмены отделались легкими травмами, на чемпионате Европы честь страны защищать будут", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Mash.

Отметим, что бочча – это спортивная игра на точность, принадлежащая к разряду игр с мячом, близкая к боулингу.

Как мы писали ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Также сообщалось о жутком ДТП в Мексике: пьяный футболист не дал молодоженам отгулять свадьбу, отправив их на тот свет. 20-летний нападающий "Сантос Лагуна" Жоау Малек стал виновником страшной аварии в городе Сапопан.

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