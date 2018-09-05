Цитаты фехтовальщицы Ольги Харлан: "Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну"

Во вторник, 4 сентября, известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан отметила 28-летие. Харлан – самая титулованная спортсменка Украины в этом виде спорта. Она является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 в командной сабле, четырехкратным призером олимпиад, пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Главные цитаты известной украинской фехтовальщицы Ольги Харлан:

О том, как попала на саблю (25 мая 2018):

Мой крестный отец – саблист, поэтому я сразу начала тренироваться с саблей. Это наиболее двигательный и быстрый вид фехтования.

О первых достижениях и важности побед (25 мая 2018):

Через три года после начала фехтования я начала показывать результаты. Я почувствовала, что такое победа и азарт. Я по жизни боец. Мне всегда важно доказывать свое первенство.

О звездной болезни (12 апреля 2014):

Никогда не страдала звездной болезнью. Всегда стараюсь относиться к людям с искренностью и добром

О значении семьи (12 апреля 2014):

Свои победы я посвящаю семье. Например, "золото" чемпионата мира в Будапеште-2013 я выиграла для своей бабушки.

О стиле фехтования (25 мая 2018):

Некоторые сравнивает мое фехтование с мужским, потому что я быстрая, мощная, резкая. Также у меня сильный удар. Иногда это немного играет против меня, потому что бывают разные соперницы, иногда надо поиграть в женское фехтование, быть спокойнее, а я, наоборот, начинаю бегать, прыгать.

О настройке на бой (12 мая 2014):

Моральное состояние и правильный психологический настрой – по сути главные составляющие моего успеха. Если ты выходишь на дорожку с мыслью о возможном поражении, ничего хорошего тебя не ждет.

О любви к Украине (15 декабря 2014):

Мне предлагали сменить гражданство. После Олимпийских игр в Лондоне поступило серьезное предложение, но, как видите, я отказалась. Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну.

О командных соревнованиях (25 мая 2018):

Я командный боец и этому очень рада, потому что мне удается выступать и в команде, и в личных соревнованиях.

О нервах перед стартом (22 февраля 2017 года):

Я до сих пор каждый раз нервничаю перед фехтованием. Это может быть любое соревнование. Думаю, что каждый спортсмен должен быть таким.

О главной спортивной мечте (22 февраля 2017 года):

Я хочу поехать в Токио, так мечтаю о золотой медали Олимпиады. После этого подумаю, что делать дальше. Если бы я победила в Рио, могла бы оставить спорт. Но не сейчас. Мне нужно "золото".

В сезоне-2018 году Ольга Харлан стала победительницей Кубка мира: это достижение покорилось украинке в третий раз в карьере. Также в этом сезоне украинка завоевала командное серебро чемпионата Европы.