Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию

Для украинской саблистки это третий триумф на Кубке мира

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала победительницей Кубка мира-2018. В общем зачете она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии. Для украинки это третий триумф на Кубке мира. В 2013 и 2014 годах она также становилась лучшей в общем зачете.

При этом на последних чемпионатах Европы и мира Харлан показала не лучшие результаты. На европейском первенстве она покинула одиночный турнир на стадии 1/8 финала, уступив румынке Бьянке Паску. А на чемпионате мира Харлан не сумела защитить титул, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао.

По общему числу побед на Кубке мира Ольга Харлан вышла на третье место. Опережают украинскую фехтовальщицу только американки Сада Якобсон и Мариэль Загунис – у обеих саблисток по четыре победы.

Напомним, что на чемпионате мира в Уси сборная Украины завоевала две медали. Наши шпажисты Богдан Никишин и Роман Свичкарь выиграли "бронзу" в личном разряде.

Ранее мы писали, что чемпионка мира по фехтованию разделась на пляже. Тогда Росселла Фьяминго также порадовала своих фанатов фотографией в бикини на фоне моря.