Депутатский прием: Беленюк стал двукратным чемпионом мира, а сегодня в борьбу вступают девушки

Беленюк после тяжелого финала. "Важно подтвердить, что я могу совмещать, казалось, несовместимое"

Вот это сезончик у Жана Беленюка выдался! В предолимпийский год – победа на чемпионате Европы, победа на Европейских играх, победа на выборах, а теперь и "золото" чемпионата мира в Нур-Султане! Уже второе в карьере нашего призера ОИ-2016 по греко-римской борьбе – после титула 2015 года. В финале до 87 кг Жан в валидольном противостоянии одолел венгра Виктора Леринца – 2:1. "Занимайтесь спортом! Увидимся!" – воскликнул на радостях борец после поединка. А затем добавил: "Я так счастлив. Я много трудился, чтобы сегодня занять первое место. Это была тяжелая встреча. Виктор – сильный парень. Я действительно устал. На нем очень сложно провести прием: у него хорошая защита. Знаете, сейчас я народный депутат в Украине, и для меня очень важно подтвердить то, что я могу совмещать, казалось бы, несовместимые вещи: быть и спортсменом с высоким результатом, и достаточно эффективным депутатом. Я отвечаю за сферу спорта в Украине. У меня пленарные заседания, а в перерывах я еще успеваю тренироваться".

ОКСАНА ЛИВАЧ. Сегодня вступают в борьбу девушки. И одной из первых — чемпионка Европы-2019 и серебряный призер Евроигр-2019 хрупкая Оксана Ливач, выступающая в весе до 50 кг.

— Оксана, как находите силы на ЧМ после загруженного сезона?

— Это большое желание побеждать и идти к своей цели. И так как мир — это последний старт и самый важный в этом году, нужно настроиться, собраться со всеми силами и выступить как можно лучше. Остались ли силы? Нужно уметь это все корректировать — немного отдыха, немного нагрузки. Это все корректирует тренер, и мы в хорошей форме подошли к чемпионату. Как отношусь к повышенному вниманию к себе? Это все приятно, но в определенный момент нужно абстрагироваться, сосредоточиться на своем, на тренировках. Идти дальше, где цели серьезнее.

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— В 22 года вы одна из самых молодых в сборной. Просите советы у коллег?

— Мы всегда смотрим на старших девушек, берем с них пример. У них уже очень много наград, и хочется в какой-то момент быть ближе к ним — по медалям и вообще по отношению к борьбе. Они всегда выкладываются на тренировках, всегда целеустремленные. А мы еще молодые, у нас немножко ветер в голове, бывает, на тренировки с музыкой приходим. У нас больше молодежный стиль (улыбается). Любим развлечься, посмеяться, но уже после того, как сделаем свою работу.

— Кто ваши главные соперницы в Казахстане?

— У нас очень сильная категория. Обычно среди сильнейших японки. Также будет Мария Стадник, представители из Китая и Кореи неплохие. Но будем стараться оформить эту лицензию, она нам очень нужна.

— Кстати, у вас получился драматичный финал на Евроиграх с экс-украинкой Стадник, выступающей за Азербайджан. Чего не хватило?

— Мне пока не хватает опыта, а она старше меня и сильнее физически. Мне нужно немного добавлять в плане физических данных. И больше уверенности в себе. Может, в Минске мне ее где-то не хватило. Но тут нужно работать, и все это приходит со временем.

— Бывали в Казахстане?

— В прошлом году на тренировочном сборе. Местная сборная приняла нас очень тепло. Так что попадем в знакомое окружение. А климат в Казахстане специфический — ветры, потому что там степь, и холодно. Архитектура красивая, но с Украиной не сравнить — много новых зданий, а природы нет. В Казахстане я первый раз попробовала лошадиное молоко — вкус специфический. Как и вся кухня. Мясо достаточно жирное, но интересно, конечно. У меня нет проблем с весом, могу и сладкое себе позволить, но стараюсь есть больше мяса, макарон, так как нужны углеводы, фруктов, овощей. У меня проблема — набрать вес. Надо, наоборот, больше есть пирожных (смеется).

— Родители были изначально против, чтобы вы шли в борьбу. А как сейчас реагируют, не переживают, видя ваши синяки и ссадины?

— Они были против потому, что сначала моя сестра шла в борьбу, и они не хотели, чтобы и вторая дочка шла — оставила их самих. Но сегодня они очень радуются моим победам, болеют, иногда приезжают на соревнования. Я думаю, им это очень приятно, ведь мы из маленького села на Франковщине, и когда поздравляют родителей, говорят, что гордятся нами. Да, родителям больно смотреть, когда у их ребенка что-то не получается, но все эти моменты перекрывают наши победы. К этому стоит стремиться.

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