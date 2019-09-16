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Жан дал жару в Казахстане: депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

16 сентября, 16:14

В финальном поединке мирового первенства в Нур-Султане Жан одолел венгра Виктора Льоренца

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Twitter

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На чемпионате мира по борьбе в столице Казахстана Нур-Султане состоялась финальная схватка в весовой категории до 87 кг. На ковер вышел лидер планетарного рейтинга в этом весе – первый темнокожий депутат в истории Верховной Рады Украины Жан Беленюк. Ему противостоял венгерский соперник Виктор Льоренц, который до этого занимал третью строчку в мировой иерархии.

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хватка прошла в равной борьбе, но победа в один балл все-таки досталась Беленюку! 2:1 – в пользу Жана. Он стал уже двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ Жан добыл в 2015-м в Лас-Вегасе.

Отметим, что на пути к финалу ЧМ-2019 Жан Беленюк одолел немца Дениса Максимилиана Кудлу со счетом 2:1. Ранее по турнирной сетке украинец прошел белоруса Николая Стадуба (3:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса (5:1), попутно отобравшись на Олимпиаду-2020 в Токио.

Как Жан Беленюк готовился к чемпионату мира?

"Быть спортсменом-депутатом – это когда ты успеваешь потренироваться в двухчасовой перерыв между утренним и вечерним пленарным заседание Верховной Рады", – объяснил Беленюк.

Напомним, ранее Жан Беленюк выиграл "золото" Евроигр-2019 в Минске, отметив победу гопаком под игравший на арене Дворца спорта хит Turn Down For What. В решающей схватке в столице Беларуси Жану безуспешно противостоял азербайджанец Ислам Аббасов.

А так Беленюк танцевал на тренировочном ковре

На Олимпиаде-2016 в Рио Жан Беленюк завоевал "серебро". По мнению многих, "золота" на тех Играх украинца несправедливо лишили судьи.

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депутат спортсмен Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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