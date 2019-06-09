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Дерби сестер Музычук завершилось вничью

9 июня, 20:34

Лидирует в претендентском турнире Александра Горячкина

Анна и Мария расписали мировую. Фото fwct2019.com
Анна и Мария расписали мировую. Фото fwct2019.com.

Сегодня прошел восьмой раунд турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. В его рамках прошло дерби украинских сестер – Анны и Марии Музычук. Поединок завершился вничью. В других матчах дня россиянка Александра Горячкина обыграла соотечественницу Александру Костенюк, грузинка Нана Дзагнидзе проиграла китаянке Тань Чжунъи, а партия Екатерина Лагно (Россия) – Валентина Гунина (Россия) завершилась вничью. 

Положение после 8 туров: Александра Горячкина – 6,5 очков. Екатерина Лагно – 4,5. Нана Дзагнидзе – 4. Тань Чжунъи, Мария Музычук, Анна Музычук, Валентина Гунина – по 3,5, Александра Костенюк – 3.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит 50 тысяч и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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Тег шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук

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Сегодня|Спорт

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