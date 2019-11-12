Девушка, которая прыгает выше всех в мире, стала на ворота в бикини и отразила удар

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Мария Ласицкене стоит на воротах

Единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене предложила свои услуги сборной России по футболу. Девушка записала видео, на котором она в бикини на пляже отбивает мяч, летящий в ворота. Ролик 26-летняя спортсменка опубликовала в социальной сети Instagram, отметив сборную России по футболу.

"@teamrussia, если Игорь Акинфеев так и не вернется к @euro2020, могу попробовать сыграть", – написала Мария, добавив смеющийся смайл и хештег #НогаЛасицкене.

Отметим, что Мария Ласицкене – сильнейшая на данный момент прыгунья в высоту в мире. Ее личный рекорд – 2.06 метра. Мировой рекорд держится с 1987 года, когда Стефка Костадинова смогла преодолеть планку на высоте 2.09 метра. Ласицкене побеждала на трех последних чемпионатах мира по легкой атлетике, в 2017 и 2019 годах выступая под нейтральным флагом из-за дисквалификации российской федерации за массовый допинг.

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Смотрите яркие фото из соцсетей лучшей украинской прыгуньи в высоту Юлии Левченко:

Юлия Левченко

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