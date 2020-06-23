Девушка с клюшкой: яркие фото сексуальной гольфистки из Флориды

Люси Робсон заработала более миллиона призовых, но настоящая популярность пришла к ней благодаря Instagram

Очаровательная британская гольфистка Люси Робсон готова побороться за звание самой сексуальной гольфистки с американкой Пейдж Спирнак. Девушка родилась в Лондоне, но в 10 лет вместе с семьей перебралась во Флориду, где и увлеклась "игрой миллионеров".

25-летняя девушка успела заработать за свою карьеру более 1 миллиона долларов призовых, но большую популярность Люси заработала не на зеленых полях, а благодаря откровенным снимкам в соцсетях. Блондинка уже имеет более 800 тысяч подписчиков в Instagram и число ее фанатов регулярно растет.

В соцсетях девушка постит не только откровенные снимки, но и различные трюки на поле, а также показывает упражнения для тренировок.

Ранее мы писали, что еще одна сексуальная гольфистка Пейдж Спирнак выбрала купальник не по размеру и засветила грудь. Пейдж Спиранак успешно совмещает спортивную карьеру и модельный бизнес.

Кстати, мы писали, что Пейдж Спиранак в свое время даже получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа Видео: Instagram

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