Блондинка, устроившая сексуальную революцию в гольфе, сфотографировалась в джакузи

Девушка снимается для мужских журналов и выступает за право играть в гольф в одежде с глубоким вырезом

Американская гольфистка Пейдж Спиранак считается одной из самых красивых представительниц своего вида спорта. Красотка даже получала угрозы за то, что излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

В свободное время девушка не забывает радовать своих подписчиков в Instagram, а их у нее почти полтора миллиона. На этот раз Пейдж сфотографировалась в красном купальнике в джакузи.

Интересно, что Профессиональная ассоциация женского гольфа недавно приняла закон, запрещающий выступать в одежде с глубоким декольте. Не Пейдж ли стала причиной таких ограничений?

Тем не менее, Спирнак не только не оставила спорт, но и выступила с заявлением в защиту прав женщин и свободы выбора одежды. А пока в ассоциациях раздумывают, как остановить сексапильную блондинку, она пользуется огромным спросом у модельных и рекламных агентств. В 2018 году девушка снялась для известного издания Sports Illustrated.













































Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

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