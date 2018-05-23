Блондинка, устроившая сексуальную революцию в гольфе, сфотографировалась в джакузи

Сегодня, 15:48

Девушка снимается для мужских журналов и выступает за право играть в гольф в одежде с глубоким вырезом

Блондинка, устроившая сексуальную революцию в гольфе, сфотографировалась в джакузи

Американская гольфистка Пейдж Спиранак считается одной из самых красивых представительниц своего вида спорта. Красотка даже получала угрозы за то, что излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

В свободное время девушка не забывает радовать своих подписчиков в Instagram, а их у нее почти полтора миллиона. На этот раз Пейдж сфотографировалась в красном купальнике в джакузи.

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Интересно, что Профессиональная ассоциация женского гольфа недавно приняла закон, запрещающий выступать в одежде с глубоким декольте. Не Пейдж ли стала причиной таких ограничений?

Тем не менее, Спирнак не только не оставила спорт, но и выступила с заявлением в защиту прав женщин и свободы выбора одежды. А пока в ассоциациях раздумывают, как остановить сексапильную блондинку, она пользуется огромным спросом у модельных и рекламных агентств. В 2018 году девушка снялась для известного издания Sports Illustrated.


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Ранее модель рассказала об особенной ночи с Роналду: "Он обещал мне показать своих лабрадоров". Амаль Сабер призналась, что была любовницей финалиста лиги чемпионов в Киеве.

Также мы писали, что знаменитая серфингистка удивила вульгарным купальникомДевушка выбрала не совсем подходящий наряд для прогулки на пляж.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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