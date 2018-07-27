Дисквалификацию российских легкоатлетов продлили

Спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение пока не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Основанием для этого послужили выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) после расследования нарушений антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен в пятницу сообщил, что ВФЛА сделала большой прогресс в борьбе с допингом, но не смогла обеспечить выполнение двух ключевых критериев. Речь идет о признании итогов расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об антидопинговых нарушениях в России, а также о полном восстановлении деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В международных соревнованиях российские легкоатлеты по-прежнему будут участвовать в нейтральном статусе.

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