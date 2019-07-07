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Драконы на Оболони: участники соревнований гладили "зверей" и делились веслами

7 июля, 22:49

Чемпионат Украины по гребле на лодках "Дракон": в спринте лучше Киев, когда длиннее – Харьков и Житомир

Гребцы на лодках "Дракон" соревновались на Оболони в Киеве
Гребцы на лодках "Дракон" соревновались на Оболони в Киеве.

В выходные воды Оболонской набережной в Киеве бурлили лучшие в Украине гребцы на лодках "Дракон". Чемпионат страны собрал более 700 участников. Но и зрителей хватало – поглазеть на красочные лодки с головой и хвостом мифического существа пришло немало киевлян. Подыгрывая зрителям, некоторые "наездники" "Драконов" делали вид, что гладят и кормят своего водоплавающего зверя.

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Лучших определяли на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Среди "Премьеров" и в возрастной группе "Мастера 40+", среди женщин, в смешанных экипажах и в открытом классе. Разыграли 18 комплектов медалей. Было душевно. Например, команда Хмельницкой области заняла пятое место на 500 метров в миксте и седьмое на дистанции 200 метров – а после поблагодарила: "Большое спасибо командам Киевской, Ровенской и Волынской областей за помощь с инвентарем, предоставленные весла".

В главном "премьерном" классе две победы в спринте забрали команды Киева (и одну Волынская обл.), а на дистанциях длиннее – по две победы у Харьковской и Житомирской областей (и по одной у Киевской и Львовской).

Интересно: японские инженеры создали робота-дракона, летающего на воде

Напомним, что в апреле лавочки на Оболонской набережной неизвестные обмазали солидолом:


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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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