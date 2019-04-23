Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 24 года

Австралийка Бриттани Элмсли заявила, что гордится своими медалями и уважает людей, с которыми прошла свой путь в плавании

Бриттани Элмсли. Фото: Instagram

Обладательница пяти олимпийских наград в плавании австралийка Бриттани Элмсли объявила о завершении карьеры. Элмсли в составе сборной Австралии стала чемпионкой в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016, завоевала три серебряные медали Олимпиад в эстафетах. Также она становилась призером чемпионатов мира, побеждала на Играх Содружества.

"После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству, я могу с гордостью объявить, что моя соревновательная карьера в плавании подошла к концу. Я не могу выразить словами уважение к тем потрясающим людям, с которыми я разделила эту главу своей жизни. Я горжусь медалями, которые мне удалось выиграть на этом пути, но больше всего благодарна за незабываемые воспоминания", – написала Элмсли, которой 19 июня исполнится 25 лет, на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее в этом году из спорта ушла легендарная горнолыжница Линдси Вонн. Всего в 34 года невероятно целеустремленная американка стала живой легендой горных лыж, а особенно скоростных дисциплин. Олимпийская чемпионка, владелица Кубка мира, рекордсменка по победам в КМ среди женщин (82), обладательница эффектной внешности и завидных спонсорских контрактов сердцем еще рвалась на склоны, но ее тело сказало: "Хватит".

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