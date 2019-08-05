Тренировка перед стартом чемпионата Европы / Фото: Сергей Ревера

Джакузи есть, борщ будет: в Киеве стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду Катерина Макаревская https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 2019-08-05T15:32:00+03:00 Другие "Самый комфортный" Киев ждет вундеркинда и борьбу за Токио-2020

Еще немного - и Киев станет европейской столицей прыжков в воду! Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира (а учитывая то, сколько юных звезд сейчас в прыжках в воду, уровень и зрелищность выступлений не сильно уступали взрослому). И вот сегодня в Киеве снова стартует континентальное первенство, где Украина метит в лидеры в командном зачете, который выиграла дома два года назад.

Первые медали разыграют в команде, и уже в стартовый день можно будет увидеть прыжки наших топов – юных Алексея Середы и Софии Лыскун и опытных Олега Колодия и Виктории Кесарь. Всего же за неделю успеем посмотреть на более двухсот спортсменов из 24 стран. Победители личных соревнований на 3 и 10 м получат олимпийские лицензии на Токио-2020. Три из четырех у нас уже есть, а за четвертую индивидуальную в женской вышке попробует побороться 17-летняя София. Украинка пропустила чемпионат мира, который проходил две недели назад в Кванджу, из-за травмы плеча. "Сейчас у нее лайтовые тренировки, чтобы она могла здесь выступить", – объяснила главный тренер сборной Тамара Токмачева. Но это не последний шанс выиграть билет на Игры – оставшиеся 18 индивидуальных лицензий и по четыре на вид в синхроне разыграют на Кубке мира в 2020-м.



"ПРОГОНЯЛИ ПОД СВИСТОК". Небольшое "превью" чемпионата мы посмотрели еще вчера, заглянув на арену за день до начала турнира. В бассейне как раз в самом разгаре была тренировка участников: один за другим они поднимались по ступенькам, чтобы распрыгаться на трамплине и повторить элементы.

Главный же герой прошедшего чемпионата мира ждал в зале для пресс-конференций. 13-летний Алексей Середа, который в Кванджу стал четвертым на вышке в личке и синхроне, был нарасхват у журналистов в Южной Корее и в Украине привлек не меньше внимания. Но никакого волнения внешне не показывал. Сел у микрофона самым первым и спокойно клацал телефон в ожидании начала, а затем так же спокойно и лаконично отвечал на вопросы. Говорит, на мире совсем не переживал, а от внимания журналистов не устает. Токмачова, которую здесь назвали "душой прыжков воду в Украине", подтвердила: "Мы готовили Алексея заранее здесь, на базе, и в Корее, когда находились там на сборе, моделировали соревновательные моменты. Несколько раз его прогоняли под свисток. Свисток дают перед тем, как спортсмен должен выполнить прыжок. На чемпионат мира он уже подходил очень спокойно. Только на первом прыжке немножко мы его успокаивали".



"В этом году он уже участвовал в чемпионате Европы среди юниоров и завоевал золотую медаль в индивидуальной вышке, – продолжила тренер. – Вы, наверное, видели видео, как стоит маленький мальчик и в России поднимается наш флаг. У всего тренерского состава наворачивались слезы, глядя на это". В том, что Середа потянет участие сразу в четырех видах, тоже не сомневается: "В отличие от чемпионата мира здесь, в синхроне, сразу проводится финал, так же и в миксте. А в командных он делает только два прыжка. Поэтому нагрузка здесь даже поменьше. Единственное, что меня беспокоит, это адаптационный период: смогут ли наши спортсмены, восстановившись после Кореи, показать хорошие результаты".





Кстати, первый в жизни прыжок с вышки в свои шесть лет Леша тоже воспринял по-деловому:

"Когда поднялся, было страшно, но пришлось прыгать".

Начинал же Середа с плавания, а потом уже переключился на прыжки: "Меня тренер из Николаева Оксана Валерьевна привела. Сказала, что для плаванья я низкий сильно: "Лучше пусть идет в прыжки в воду". А когда в сборную попал? Сам не знаю". "В резерв он попал в девять лет, – подсказала Тамара Токмачова. – Он тогда уже три года оттренировался – с шести". "С пяти", – тут уже исправил тренера Леша. "Самый тяжелый прыжок у меня три с пол назад. Буду тут его показывать. Ну, у меня программа легкая", - скромно добавил наш лидер. Коуч говорит, что нужно брать судей "качеством и классом исполнения".

Читайте также: "Операция на левой почке": олимпийский призер из Украины объяснил, почему завершил карьеру в 31 год



ХОТИМ ХОСТИТЬ ЧМ. По словам президента федерации Игоря Лысова, этот чемпионат будет самым комфортным с точки зрения логистики: за три года приноровились к организации таких турниров. Уверен, что арена на более тысячу мест будет полная, а посмотреть соревнования можно будет и на улице – у большого экрана в фан-зоне.

Организацию похвалили и административный директор LEN Марко Бирри и глава технического комитета Джорджия Фиригу Консоло, которые уже не первый раз присутствуют на соревнованиях в Украине. Марко даже пошутил, что ему пора давать "гражданство Киева". А Лысов намекнул на еще более грандиозные планы Украины как хозяйки турниров: "Президент встречался со спортивным сообществом и сказал, что есть цель провести у нас Олимпийские игры. До этого нужно провести Универсиаду – это будет толчок для развития базы для всех видов спорта. У меня есть цель быть активным членом какого-то оргкомитета, чтобы побороться и выиграть право провести взрослый чемпионат мира по водным видам спорта где-то в 2026-2027 году".



Комфорт мы оценили: нам удалось посмотреть, где живут и питаются спортсмены. И ездить никуда не нужно: новенький отель, построенный к ЮЧМ-2018, - просто в соседнем здании. В полулюксах здесь даже есть джакузи и мини-кухня с кофеваркой и плиткой, а на столах – фрукты, вино с бокалами и светильники с электронными часами. Но и обычные номера на первый взгляд удобные и просторные.

В ресторане у каждой сборной свои столики с соответствующими флажками, а почетные гости, оргкомитет и судьи трапезничают на террасе. На выбор – первые и горячие блюда, всевозможные фрукты, овощи, салаты и множество тортиков. Увидели кастрюли с минестроне и грибным крем-супом и не могли не поинтересоваться у кухни: "А борщ будет?" – "Был вчера". Повара уверяют, что обязательно накормят им гостей еще.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В УКРАИНЕ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама